На посаду генерального секретаря Північноатлантичного альянсу претендують одразу п'ятеро людей. Відповідну інформацію оприлюднило Німецьке агентство DPA у своєму твітері.
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Журналісти зазначають, що всі вони були представлені як потенційні кандидати. Мовиться про:
- колишня прем'єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей;
- очільник уряду Нідерландів Марк Рютте;
- естонський прем'єр Кая Каллас;
- колишній Верховний представник ЄС з питань закордонних справ Федеріка Могеріні;
- президент Румунії Клаус Йоганніс.
Столтенберга просили залишитися
- У штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу в Брюсселі раніше повідомляли, що просили Єнса Столтенберга залишитися на посаді генсека НАТО на більш тривалий термін.
- Глава норвезької дослідницької групи NUPI з питань безпеки й оборони Карстен Фрііс пояснив, що узгодити питання про нового генсекретаря для 30 країн-членів проблематично.
- Політика залишитися на посаді просила низка провідних держав, серед яких США та Німеччина.
Текст публікації DPA:
Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, колишній комісар ЄС із закордонних справ Федеріка Могеріні та президент Румунії Клаус Йоганніс – усі були названі можливими кандидатами на посаду в НАТО.