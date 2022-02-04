На посаду генерального секретаря Північноатлантичного альянсу претендують одразу п'ятеро людей. Відповідну інформацію оприлюднило Німецьке агентство DPA у своєму твітері.

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Журналісти зазначають, що всі вони були представлені як потенційні кандидати. Мовиться про:

  • колишня прем'єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей;
  • очільник уряду Нідерландів Марк Рютте;
  • естонський прем'єр Кая Каллас;
  • колишній Верховний представник ЄС з питань закордонних справ Федеріка Могеріні;
  • президент Румунії Клаус Йоганніс.

Столтенберга просили залишитися

  • У штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу в Брюсселі раніше повідомляли, що просили Єнса Столтенберга залишитися на посаді генсека НАТО на більш тривалий термін.
  • Глава норвезької дослідницької групи NUPI з питань безпеки й оборони Карстен Фрііс пояснив, що узгодити питання про нового генсекретаря для 30 країн-членів проблематично.
  • Політика залишитися на посаді просила низка провідних держав, серед яких США та Німеччина.

Текст публікації DPA:

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, колишній комісар ЄС із закордонних справ Федеріка Могеріні та президент Румунії Клаус Йоганніс – усі були названі можливими кандидатами на посаду в НАТО.