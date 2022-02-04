На сайті норвезького уряду повідомили про зміну посади Столтенберга. Він завершить роботу в Північноатлантичному альянсі у вересні 2022 року.

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Столтенберг більше не буде генсеком НАТО

Після цього Столтенберг стане главою Центробанку Норвегії. Відповідне призначення вже зробили.

Нинішній глава банку Єстейн Олсен залишить свою посаду 1 березня 2022 року. Однак Столтенберг зможе розпочати роботу тільки після закінчення каденції на посаді генсека Альянсу, тобто у вересні.

До того часу тимчасовою главою Центрального банку буде Іда Вольден Бахе, яка є заступницею Олсена.

Нагадаємо, Столтенберг був генеральним секретарем НАТО з 2014 року. Перед цим він будував кар'єру в норвезькій політиці, очолював партію, був прем'єром та міністром.

Новий глава Альянсу: хто ним може стати

Найімовірніше, наступника Столтенберга в НАТО представлять наприкінці весни або на початку літа на саміті лідерів Альянсу в Мадриді.

Видання Politico пише, що наразі серед кандидатів є три жінки, які мають найбільше шансів для обрання: колишня президентка Хорватії Колінда Грабар-Кітарович, експрезидентка Литви Даля Грібаускайте та чинна очільниця Естонії Керсті Кальюлайд.

Це означає, що вперше за 72 роки НАТО може очолити жінка.

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