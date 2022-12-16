Соответствующую информацию сообщили польские СМИ. Однако издание объяснило, что оно не может подтвердить эти заявления.

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Почему произошел взрыв в Варшаве

Командир Ярослав Шимчик сам случайно выстрелил из него (гранатомета – 24 канал) в своем кабинете,

– говорится в сообщении.

Предварительно писали, что в результате взрыва ранены 3 человека. В частности, сам командир и еще два человека. По данным МИД Польши, начальник польской полиции Ярослав Шимчик получил "легкие ранения". Его госпитализировали.

По данным RMF FM, дело открыли за "нанесение непреднамеренного взрыва, угрожающего жизни или здоровью людей, или имуществу в особо крупных размерах".

По данным польского издания:

в результате взрыва повреждены три этажа помещения полиции;

Ярослава Шимчика выпишут из больницы через двое суток после взрыва;

после этого польская прокуратура допросит начальника полиции как свидетеля;

предварительно следствие касается непреднамеренного вызова взрыва, что угрожало жизни многих людей. За это предусмотрено до 5 лет заключения;

также полиция будет расследовать действия полицейских;

прокуратура отказывается предоставлять какую-либо информацию по расследованию, отметив, что это очень серьезно.

Следует отметить, что 15 декабря в польской полиции взорвался подарок, привезенный из Украины. Инцидент произошел в так называемой комнате службы безопасности – засекреченном помещении, где хранятся устройства, связанные с обеспечением охраны объектов.

Что известно о взрыве в полиции Варшавы