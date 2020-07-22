Эстонский бизнесмен и соинвестор ТРЦ Sky Mall Хиллар Тедер, который уже 10 лет ведет судебные тяжбы со своим украинским партнером Андреем Адамовским, был признан виновным в даче взятки мэру Таллинна.

В то же время он заказал против Адамовского черную пиар-кампанию, но, несмотря на это, украинский бизнесмен предлагает мировое соглашение. РБК-Украина публикует материалы судебного решения против Тедера.

По данным издания, постановлением Харьюского уездного суда Таллинна Тедер в июне 2019 года был признан виновным в даче взятки мэру города Таллинна и по совместительству основателю и лидеру Эстонской центристской партии Эдгару Сависаару.

Из решения суда стало известно, что Тедер, его жена и сын хотели обменять свою недвижимость на недвижимость, принадлежащую Таллинну. Мэр города прямо попросил Тедера помочь с деньгами на рекламу партии, и за это он обещал произвести обмен недвижимостью. Бизнесмен согласился дать связанной с партией компании фиктивный кредит на сумму 275 тысяч евро.

Но, как оказалось, по законам Эстонии запрещено финансировать партийную рекламу на заемные деньги, взятые не в кредитных учреждениях. Компания сына Тедера, которая дала этот фиктивный заем, не была кредитной организацией.

Мэр Таллинна был признан виновным, но по состоянию здоровья был освобожден от тюремного заключения. Не сел в тюрьму и Тедер, так как полностью признал свою вину, сотрудничал со следствием и согласился выплатить штраф в размере 200 тысяч евро. В противном случае ему грозил бы 5-летний тюремный срок.

В этом году Тедер снова активизировался в Украине, и, как сообщил Адамовский, предлагал известным украинским журналистам и блогерам за деньги провести пиар-кампанию, чтобы вынудить президента Владимира Зеленского и генпрокурора Ирину Венедиктову решить спор за Sky Mall в свою пользу.