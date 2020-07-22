Естонський бізнесмен і співінвестор ТРЦ Sky Mall Гіллар Тедер, який вже 10 років веде судові тяжби зі своїм українським партнером Андрієм Адамовським, був визнаний винним в даванні хабара меру Таллінна.

У той же час він замовив проти Адамовського чорну піар-кампанію, але, незважаючи на це, український бізнесмен пропонує мирову угоду. РБК-Україна публікує матеріали судового рішення проти Тедера.

За даними видання, постановою Харьюського повітового суду Таллінна Тедер в червні 2019 року був визнаний винним в даванні хабара меру міста Таллінна і за сумісництвом засновнику і лідеру Естонської центристської партії Едгару Савісаару.

З рішення суду стало відомо, що Тедер, його дружина і син хотіли обміняти свою нерухомість на нерухомість, яка належить Таллінну. Мер міста прямо попросив Тедера допомогти з грошима на рекламу партії, і за це він обіцяв зробити обмін нерухомістю. Бізнесмен погодився дати пов'язаній з партією компанії фіктивний кредит на суму 275 тисяч євро.

Але, як виявилося, за законами Естонії заборонено фінансувати партійну рекламу на позикові гроші, взяті не в кредитних установах. Компанія сина Тедера, яка дала цю фіктивну позику, не була кредитною організацією.

Мер Таллінна був визнаний винним, але за станом здоров'я був звільнений від тюремного ув'язнення. Не сів у в'язницю і Тедер, бо повністю визнав свою провину, співпрацював зі слідством і погодився виплатити штраф у розмірі 200 тисяч євро. В іншому випадку йому загрожував би 5-річний тюремний термін.

Цього року Тедер знову активізувався в Україні, і, як повідомив Адамовський, пропонував відомим українським журналістам і блогерам за гроші провести піар-кампанію, щоб змусити президента Володимира Зеленського та генпрокурора Ірину Венедіктову вирішити суперечку за Sky Mall на свою користь.