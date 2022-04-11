Россияне нанесли удар прямо в сердце Мариуполя – драматический театр – еще 16 марта. От обстрелов там пряталось большое количество женщин и детей.

Обратите внимание Очевидцы рассказали об ужасах пережитого в Драмтеатре в Мариуполе

Людей удалось вытащить из-под завалов разрушенного здания, основная часть мариупольцев выжила.

Сейчас оккупанты продолжают уничтожать каждый дом в городе, а российские пропагандисты цинично показывают это как "зачистку от нацистов". Путинские СМИ сами же фиксируют преступления захватчиков.

Заметьте, что героическая оборона Мариуполя не прекращается с 24 февраля. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что для победы и сохранения жизни людей делают все возможное и невозможное.

Разрушенный драмтеатр в Мариуполе: смотрите видео CBS News