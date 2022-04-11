Росіяни завдали удару просто в серце Маріуполя – драматичний театр – ще 16 березня. Від обстрілів там ховалась велика кількість жінок та дітей.

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Людей вдалося витягнути з-під завалів зруйнованої будівлі, основна частина маріупольців вижила.

Наразі окупанти продовжують нищити кожен будинок у місті, а російські пропагандисти цинічно показують це як "зачистку від нацистів". Путінські ЗМІ самі ж фіксують злочини загарбників.

Зауважте, що героїчна оборона Маріуполя не припиняється з 24 лютого. Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що для перемоги і збереження життя людей роблять все можливе та неможливе.

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