В частности, на них записаны компании, владеющие сотнями гектаров земли под Киевом и в Карпатах, а также долями в коммунальных бизнесах вблизи столицы и на Черниговщине, говорится в статье издания KP.UA, передает 24 Канал.

Смотрите также Банкротство экс-владельца Дельта Банка Лагуна – попытка избежать уплаты долгов перед государством

Журналисты считают, что Лагун и его бизнес-партнеры имеют более 300 гектаров земли

Национальный банк, Фонд гарантирования вкладов и государственные банки, которым Лагун совокупно должен более 50 миллиардов гривен, через суды арестовали лишь небольшую часть этих активов. Поэтому нахождение владельцев имущества Лагуна в Украине может помочь увеличить эти объемы ради возмещения нанесенного ущерба, считают журналисты издания.

Лично Лагун фигурирует только в ООО "Билград" (главный актив – 6 земельных участков под застройку в Белогородке под Киевом общей площадью 17 гектаров, все так или иначе фигурируют в многочисленных уголовных и хозяйственных делах, связанных с экс-банкиром).

Впрочем, на самом деле здесь Лагун и его бизнес-партнеры имеют более 300 гектаров под жилую застройку. Так, ООО "Крем-1" владеет 7 земельными участками на 29 гектаров, у ООО "Граффити-2" – 14 земельных участков на 57 гектаров, у ООО "Бородянинвестменс" – 76 участков на 100 гектаров, а у ООО "Град Свободное" – 42 участка на 116 гектаров.

Все эти компании ранее принадлежали Лагуну или его сестре, о чем отмечают журналисты издания.

Сегодня их контролируют партнеры Лагуна Вадим Сергиенко, Алексей Миколенко, Геннадий Литвин и Александр Чабала или их подставные лица (являются директорами или нынешними или бывшими формальными владельцами компаний Лагуна),

– говорится в материале.

Литвин – это муж бывшего депутата от Партии регионов Ларисы Мельничук.

Сергиенко руководит бывшим фондом "Дельта" (сейчас "Скай Кэпитал Менеджмент"). Она имеет недвижимость в Киеве и в Борщеве Тернопольской области и инвестиции на 120 миллионов гривен. Чабала и Миколенко имеют отношение к компаниям, связанных с земельным банком. Кроме Белогородки, с Лагуном все они связаны также через крымские, ивано-франковские и черниговские активы, говорится в материале на основе анализа данных YouControl.

СМИ оценили инвестиционный потенциал земельных участков

Издание отмечает, что трудно оценить реальный инвестиционный потенциал земли под Киевом, принадлежащей Лагуну. Ориентировочная оценка активов в Белогородке – около 30 миллионов долларов или более 1,2 миллиарда гривен, которые можно было бы теоретически взыскать в счет погашения долгов Лагуна перед украинским государством.

Часть из них уже находится под арестами, залогами или другими обременениями. Однако не все – и у судебных органов есть возможность это исправить,

– говорится в статье.

Кроме того, записанные на Геннадия Литвина ООО "Аскар ТАУ Инвест", ООО "Велберт Инвест" и ООО "Имперта" владеют несколькими гектарами бывших турбаз "Ласточка", "Сосновый бор", "Трикотажница" на Столичном шоссе 151, 151А и 151Б. По данным судебных документов, во время "реконструкции" тамошней советской застройки, владельцы "случайно" продали там коттеджей на более 5 тысяч квадратных метров.

"Эти земельные участки можно назвать "золотыми", когда владельцы решат их использовать на полную мощность. Их стоимость – точно не менее нескольких миллионов долларов. С этими фирмами связана и ООО "ТМ ХОЛДИНГ" (ее комплексы сдавала в аренду ООО "Аскар ТАУ Инвест"). Только за 2024 год компания получила почти 1 миллион долларов чистой прибыли", – отметили в материале.

Еще одна "жемчужина" Лагуна и его партнеров – 99 земельных участков в Ивано-Франковской области общей площадью 147 гектаров под застройку в селе Быстрец Верховинского района, которыми владеет ООО "КОНСЕПТ ХОЛДИНГ". Это курортная застройка в сердце Карпат, которая также может принести экс-банкиру большую выгоду.

Стоимость сотки в этом районе – примерно 1 тысяча долларов, поэтому похоже, что в этом месте у экс-банкира активов еще не менее чем на 15 миллионов долларов.

"Крымский бизнес"

Отдельно следует упомянуть и о "крымском бизнесе". Сестра экс-банкира Антонина Лагун формально является владелицей ООО "Зодиак-Центр" (владеет домом на 62 квартиры на улице Пушкинской в Ялте – это ЖК "Солнечный", компанией с таким с названием владел сам Лагун, а также частью пляжа).

Однако, согласно российскому бизнес-реестру, теперь "Зодиак-Центр" (ее российского "близнеца") контролирует Вадим Багола, старший брат по матери Сергея Арбузова, экс-главы НБУ и экс-первого вице-премьера времен Януковича.

Ряд других компаний, которые принадлежали Лагуну, владеют также недвижимостью на оккупированном полуострове. В частности, речь идет о компании ООО "ФК "Ипокредит"" (два дома в городе Саки), ООО "Клиффбей" (1,5 гектара в Севастополе "для ведения личного крестьянского хозяйства"), ООО "ВУДРЕСТ" (9 земельных участков вблизи 1 гектар в селе городского типа Восход).

СМИ также неоднократно писали о том, что Лагун сохраняет влияние на ООО "Южнобережный Холдинг" и ООО "Южнобережный холдинг-1" – их российские "близнецы" владеют упомянутым ЖК "Солнечный" в Ялте и рестораном "У Никитских ворот".

Эти активы вряд ли можно взыскать прямо сейчас, однако они точно должны быть арестованы по украинскому законодательству.