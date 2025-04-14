Зокрема, на них записані компанії, що володіють сотнями гектарів землі під Києвом та в Карпатах, а також частками в комунальних бізнесах поблизу столиці та на Чернігівщині, йдеться в статті видання KP.UA, передає 24 Канал.

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Журналісти вважають, що Лагун та його бізнес-партнери мають понад 300 гектарів землі

Національний банк, Фонд гарантування вкладів та державні банки, яким Лагун сукупно винен понад 50 мільярдів гривень, через суди заарештували лише невелику частину цих активів. Тож знаходження власників майна Лагуна в Україні може допомогти збільшити ці обсяги заради відшкодування завданих збитків, вважають журналісти видання.

Особисто Лагун фігурує лише у ТОВ "Білград" (головний актив – 6 земельних ділянок під забудову у Білогородці під Києвом загальною площею 17 гектарів, всі так чи інакше фігурують у численних кримінальних та господарських справах, повʼязаних з ексбанкіром).

Утім, насправді тут Лагун та його бізнес-партнери мають понад 300 гектарів під житлову забудову. Так, ТОВ "Крем-1" володіє 7 земельними ділянками на 29 гектарів, у ТОВ "Графіті-2" – 14 земельних ділянок на 57 гектарів, у ТОВ "Бородянінвестменс" – 76 ділянок на 100 гектарів, а у ТОВ "Град Вільне" – 42 ділянки на 116 гектарів.

Всі ці компанії раніше належали Лагуну або його сестрі, про що наголошують журналісти видання.

Сьогодні їх контролюють партнери Лагуна Вадим Сергієнко, Олексій Миколенко, Геннадій Литвин та Олександр Чабала або їхні підставні особи (є директорами або теперішніми чи колишніми формальними власниками компаній Лагуна),

– йдеться в матеріалі.

Литвин – це чоловік колишньої депутатки від Партії регіонів Лариси Мельничук.

Сергієнко керує колишнім фондом "Дельта" (зараз "Скай Кепітал Менеджмент"). Вона має нерухомість у Києві та у Борщові Тернопільської області та інвестиції на 120 мільйонів гривень. Чабала і Миколенко мають стосунок до компаній, повʼязаних із земельним банком. Крім Білогородки, з Лагуном всі вони повʼязані також через кримські, івано-франківські та чернігівські активи, йдеться в матеріалі на основі аналізу даних YouControl.

ЗМІ оцінили інвестиційний потенціал земельних ділянок

Видання відзначає, що важко оцінити реальний інвестиційний потенціал землі під Києвом, що належить Лагуну. Орієнтовна оцінка активів у Білогородці – близько 30 мільйонів доларів або понад 1,2 мільярда гривень, які можна було б теоретично стягнути у рахунок погашення боргів Лагуна перед українською державою.

Частина з них уже перебуває під арештами, заставами чи іншими обтяженнями. Проте не всі – і у судових органів є можливість це виправити,

– мовиться в статті.

Крім того, записані на Геннадія Литвина ТОВ "Аскар ТАУ Інвест", ТОВ "Велберт Інвест" та ТОВ "Імперта" володіють кількома гектарами колишніх турбаз "Ластівка", "Сосновий бір", "Трикотажниця" на Столичному шосе 151, 151А та 151Б. За даними судових документів, під час "реконструкції" тамтешньої радянської забудови, власники "випадково" продали там котеджів на понад 5 тисяч квадратних метрів.

"Ці земельні ділянки можна назвати "золотими", коли власники вирішать їх використати на повну потужність. Їхня вартість – точно не менше декількох мільйонів доларів. З цими фірмами повʼязана і ТОВ "ТМ ХОЛДІНГ" (її комплекси здавала в оренду ТОВ "Аскар ТАУ Інвест"). Тільки за 2024 рік компанія отримала майже 1 мільйон доларів чистого прибутку", – зазначили в матеріалі.

Ще одна "перлина" Лагуна і його партнерів – 99 земельних ділянок в Івано-Франківській області загальною площею 147 гектарів під забудову у селі Бистрець Верховинського району, якими володіє ТОВ "КОНСЕПТ ХОЛДІНГ". Це курортна забудова в серці Карпат, яка також може принести ексбанкірові неабияку вигоду.

Вартість сотки в цьому районі – приблизно 1 тисяча доларів, тож схоже, що у цьому місці в ексбанкіра активів ще не менш як на 15 мільйонів доларів.

"Кримський бізнес"

Окремо слід згадати і про "кримський бізнес". Сестра ексбанкіра Антоніна Лагун формально є власницею ТОВ "Зодіак-Центр" (володіє будинком на 62 квартири на вулиці Пушкінській в Ялті – це ЖК "Сонячний", компанією з такою з назвою володів сам Лагун, а також частиною пляжу).

Проте, згідно із російським бізнес-реєстром, тепер "Зодіак-Центр" (її російського "близнюка") контролює Вадим Багола, старший брат по матері Сергія Арбузова, ексголови НБУ та експершого віцепрем'єра часів Януковича.

Низка інших компаній, які належали Лагуну, володіють також нерухомістю на окупованому півострові. Зокрема, йдеться про компанії ТОВ "ФК "Іпокредит"" (два будинки в місті Саки), ТОВ "Кліффбей" (1,5 гектара в Севастополі "для ведення особистого селянського господарства"), ТОВ "ВУДРЕСТ" (9 земельних ділянок поблизу 1 гектар в селі міського типу Восход).

ЗМІ також неодноразово писали про те, що Лагун зберігає вплив на ТОВ "Південнобережний Холдінг" та ТОВ "Південнобережний холдинг-1" – їхні російські "близнюки" володіють згаданим ЖК "Сонячний" в Ялті та рестораном "У Никитских ворот".

Ці активи навряд чи можна стягнути прямо зараз, проте вони точно мали б бути заарештовані за українським законодавством.