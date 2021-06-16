Как Срабьянц жила до Турции

В течение 2012–2016 годов девушка преподавала в колледже Сумского аграрного университета. Впоследствии перешла на работу в Сумской аграрный институт. Там она преподавала на английском языке, которым владела в совершенстве.

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Турецкие СМИ сообщали, что украинка работала моделью. В то же время в Украине это утверждение частично опровергли. Ее портфолио можно найти на сайтах мировых модельных агентств. В то же время львиную долю своего времени девушка уделяла образовательной работе.

Кроме того, Срабьянц помогала своему парню – Бураку Эрджану – тренировать собак.

Также девушка увлекалась фотографией. Она часто предлагала свои услуги по портретной, репортажной и свадебной съемке. Кроме того, Срабьянц охотно проводила детские фотосессии.

Подруга погибшей не верит в то, что девушка могла совершить самоубийство. Срабьянц сама зарабатывала себе на жизнь и никогда не бегала за мужчинами ради материальной выгоды. Кроме того, подруга погибшей рассказала, что Срабьянц никогда не употребляла наркотики.

Погибшая любила Эрджана

С турком Бураком Эрджаном девушка познакомилась в 2020 году. Срабьянц признавалась подругам, что очень счастлива. Она была очарована своим возлюбленным и постоянно хвалила его.

Однако впоследствии Эрджан начал проявлять чрезмерную ревность. Его раздражало, что на красивую девушку обращают внимание другие мужчины.

Знакомый Срабьянц рассказывал, что турок издевался над погибшей. Девушка все понимала, определяла, что отношения пора заканчивать, однако в конце концов все равно оставалась с Эрджаном, потому что любила его.

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