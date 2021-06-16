Як Сраб'янц жила до Туреччини
Упродовж 2012 – 2016 років дівчина викладала у коледжі Сумського аграрного університету. Згодом перейшла на роботу до Сумського аграрного інституту. Там вона викладала англійською мовою, якою володіла досконало.
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Турецькі ЗМІ повідомляли, що українка працювала моделлю. Водночас в Україні це твердження частково спростували. Її портфоліо можна знайти на сайтах світових модельних агентств. Водночас левову частку свого часу дівчина приділяла освітній роботі.
Окрім того, Сраб'янц допомагала своєму хлопцеві – Бураку Ерджану – тренувати собак.
Також дівчина захоплювалася фотографією. Вона часто пропонувала свої послуги з портретної, репортажної та весільної зйомок. Окрім того, Сраб'янц охоче проводила дитячі фотосесії.
Подруга загиблої не вірить у те, що дівчина могла сама заподіяти собі смерть. Сраб'янц сама заробляла собі на прожиття і ніколи не бігала за чоловіками заради матеріальної вигоди. Окрім того, товаришка загиблої розповіла, що Сраб'янц ніколи не вживала наркотики.
Загибла кохала Ерджана
- З турком Бураком Ерджаном дівчина познайомилася у 2020 році. Сраб'янц зізнавалася подругам, що є дуже щаслвою. Вона була зачарована своїм коханим і постійно хватила його.
- Однак згодом Ерджан почав проявляти надмірні ревнощі. Його дратувало, що на красиву дівчину звертають увагу інші чоловіки.
- Знайомий Сраб'янц розповідав, що турок знущався з загиблої. Дівчина усе розуміла, визначала, що стосунки пора закінчувати, однак, зрештою, усе одно залишалася з Ерджаном, бо кохала його.
Загибель Анжеліки Сраб'янц: головне
- Дівчина загинула 10 червня у Стамбулі.
- Вона випала з балкона квартири, де мешкала разом з Ерджаном.
- Спершу чоловік розповідав, що дівчина сама стрибнула. Натомість він нібито намагався її врятувати, однак не зумів. Окрім того, Ерджан заявив, що вона Сраб'янц вже намагалася завдати собі шкоди.
- Водночас поліція знайшла у квартирі відео, на якому начебто видно, як дівчина стояла на балконі і трималася за поручні. Анжеліка кричала: "Бураку, Бураку, будь ласка". А за кадром було чутно голос чоловіка, який говорить: "Іди сюди". Невдовзі дівчина зірвалася і з криком впала вниз.
- Поліція затримала чоловіка за підозрою у вбивстві.