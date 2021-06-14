Хлопець знімав відео, коли Анжеліка стояла на балконі

Турецькі ЗМІ повідомляють, що під час обшуку у квартирі правоохоронці знайшли відеозапис, який зробив хлопець Анжеліки – турок Бурак Ерджан. На ньому нібито видно, як дівчина стоїть на балконі і тримається за поручні.

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Анжеліка кричала: "Бураку, Бураку, будь ласка". А за кадром чути голос чоловіка, який говорить: "Іди сюди". Після цього дівчина зірвалася і з криком впала вниз.

На допиті турок розповів, що їхня сварка через ревнощі почалася ще в ресторані, а продовжилася в таксі, де загибла розсікла Бураку брову. Вдома пара не припинила галасувати.

Хлопець запевнив, що побачив Анжеліку, яка висить на балконі, коли вийшов з ванни. Він хотів її врятувати, але рука моделі, мовляв, зіслизнула.

До речі, Бурак сказав, що українка нібито не раз різала собі вени.

Хлопець часто бив модель

Знайома загиблої розповіла, що Анжеліка познайомилася з Бураком недавно. Той виявився дуже ревнивим і з будь-якого приводу міг влаштувати скандал. Згодом сварки переросли у бійки.

Міг ударити її по обличчю, схопити за волосся, навіть душити. Він стежив за нею в соцмережах, перевіряв, хто ставить лайки і що їй пишуть. Вона скаржилася на нього. Пробувала піти, але він просив вибачення, запевняв, що більше ніколи не підійме на неї руку. Ймовірно, вона любила його, оскільки прощала,

– розповіла знайома Анжеліки.

Друзі не вірять у версію про самогубство

У Туреччині Анжеліка жила кілька років. Однокласники дівчини розповідають, що вона була вродливою ще зі школи, тому шанувальників дівчині не бракувало. Вже тоді вона ходила на курси моделей, хоча згодом вступила в Українську академію банківської справи. До речі, виш загибла закінчила з відзнакою.

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"Після вишу викладала в Сумському правовому коледжі. Вона була дуже освіченою, вихованою дівчиною, з хорошими манерами, доброю, чуйною. Нічого поганого про неї навіть подумати неможливо. Анжеліка дуже любила життя і заява про те, що це самогубство, не може бути правдою", – запевнила подруга загиблої з Сум.

У рідному місті в Анжеліки залишилися мама та дідусь.

Що відомо про Бурака Ерджана

Бурак працює дресувальником собак. На своїй сторінці в інстаграмі він хвалився знайомством із відомими телеведучими та блогерами, для яких виховував тварин. Крім того, хлопець демонстрував вирізки з газет, які про нього писали.

У Туреччині він відомий як зірковий тренер тварин. У нього в будинку є мавпочка, є собака. Він презентує себе як заможний чоловік. Насправді це не зовсім так. Там більше робота на публіку,

– поділилися знайомі хлопця.

Зауважимо, Бурака вже взяли під варту. Йому оголосили про підозру в умисному вбивстві.