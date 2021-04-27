В СМИ слили запись вероятного разговора Медведчука с главой российской "Транснефти"
В распоряжение СМИ попала аудиозапись вероятного разговора Виктора Медведчука с председателем правления российской "Транснефти" Николаем Токаревым. Общались, в частности, о "деле по трубе".
Источник:OBOZREVATEL
Кроме этого, обсуждали и приезд Медведчука в российскую столицу. Редакция OBOZREVATEL уверяет, что получила аудиозапись от достоверных источников.
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Полная расшифровка аудиозаписи
Токарев: Алло.
Медведчук: Николай Петрович…
Токарев: А, ну вот, все четко. Через +7, да?
Медведчук: Да… +7, +7 (смеется).
Токарев: Ага, ну вот я тоже знаю теперь.
Медведчук: Все. Спасибо, Николай Петрович. До встречи.
Токарев: Договорились.
Медведчук: До встречи. Пока, пока… А, Николай Петрович! Еще одно.
Токарев: А? Да?
Медведчук: Я тут разговаривал с нашим главным, да. Ну еще на той неделе мы там беседовали.
Токарев: Угу…
Медведчук: Ну там же остановили… Перенесли это дело, да – по трубе. По трубе.
Вероятный разговор Медведчука и Токарева: аудио
Токарев: Угу. Да-да…
Медведчук: Да? И у него там есть предложение, поэтому я, наверное, на следующей неделе приеду – я вам расскажу. Идеи.
Токарев: Ну давайте. Интересно. Там сейчас все приостановлено?
Медведчук: Да, да, да, да, да… Это мы там… Он там контролирует лично. Ну так, как я вам и обещал.
Токарев: Угу… Хорошо.
Медведчук: Поэтому я к вам приеду, поговорим, потом будем думать, что делать или не делать (смеется).
Токарев: Хорошо, договорились.
Медведчук: Все, счастливо. Пока.
Токарев: Счастливо. До встречи.
Что известно о "трубе Медведчука"
- Речь идет об участках нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление", который построили еще в советские времена.
- После провозглашения независимости Украины он должен был перейти в собственность государства. Однако этого не произошло. Все – из-за содействия дочерней компании российского "Транснефтепродукта".
- В 2017 году в результате неправомерного решения суда часть нефтепродуктопровода перешла "Прикарпатзападтрансу", конечным владельцем которого является Анатолий Шефер.
- Шефера связывают с кумом Путина и лидером "Оппозиционной платформы – За жизнь" – Виктором Медведчуком.
Возвращение в собственность Украины
В конце февраля СНБО ввел санкции против Медведчука и его жены Оксаны Марченко. В то же время там поручили вернуть в государственную собственность "трубу Медведчука".
Президент Зеленский заявил, в процессе передачи оказалось, в течение 2017 – 2019 годов уничтожили почти 400 километров нефтепровода.
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