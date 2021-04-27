В распоряжение СМИ попала аудиозапись вероятного разговора Виктора Медведчука с председателем правления российской "Транснефти" Николаем Токаревым. Общались, в частности, о "деле по трубе".

Кроме этого, обсуждали и приезд Медведчука в российскую столицу. Редакция OBOZREVATEL уверяет, что получила аудиозапись от достоверных источников.

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Полная расшифровка аудиозаписи

Токарев: Алло.

Медведчук: Николай Петрович…

Токарев: А, ну вот, все четко. Через +7, да?

Медведчук: Да… +7, +7 (смеется).

Токарев: Ага, ну вот я тоже знаю теперь.

Медведчук: Все. Спасибо, Николай Петрович. До встречи.

Токарев: Договорились.

Медведчук: До встречи. Пока, пока… А, Николай Петрович! Еще одно.

Токарев: А? Да?

Медведчук: Я тут разговаривал с нашим главным, да. Ну еще на той неделе мы там беседовали.

Токарев: Угу…

Медведчук: Ну там же остановили… Перенесли это дело, да – по трубе. По трубе.

Вероятный разговор Медведчука и Токарева: аудио

Токарев: Угу. Да-да…

Медведчук: Да? И у него там есть предложение, поэтому я, наверное, на следующей неделе приеду – я вам расскажу. Идеи.

Токарев: Ну давайте. Интересно. Там сейчас все приостановлено?

Медведчук: Да, да, да, да, да… Это мы там… Он там контролирует лично. Ну так, как я вам и обещал.

Токарев: Угу… Хорошо.

Медведчук: Поэтому я к вам приеду, поговорим, потом будем думать, что делать или не делать (смеется).

Токарев: Хорошо, договорились.

Медведчук: Все, счастливо. Пока.

Токарев: Счастливо. До встречи.

Что известно о "трубе Медведчука"

Речь идет об участках нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" , который построили еще в советские времена.

, который построили еще в советские времена. После провозглашения независимости Украины он должен был перейти в собственность государства. Однако этого не произошло. Все – из-за содействия дочерней компании российского "Транснефтепродукта".

В 2017 году в результате неправомерного решения суда часть нефтепродуктопровода перешла "Прикарпатзападтрансу", конечным владельцем которого является Анатолий Шефер.

Шефера связывают с кумом Путина и лидером "Оппозиционной платформы – За жизнь" – Виктором Медведчуком.

Возвращение в собственность Украины

В конце февраля СНБО ввел санкции против Медведчука и его жены Оксаны Марченко. В то же время там поручили вернуть в государственную собственность "трубу Медведчука".

Президент Зеленский заявил, в процессе передачи оказалось, в течение 2017 – 2019 годов уничтожили почти 400 километров нефтепровода.