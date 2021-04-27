У розпорядження ЗМІ потрапив аудіозапис ймовірної розмови Віктора Медведчука з головою правління російської "Транснефти" Миколою Токарєвим. Спілкувалися, зокрема, про "справу щодо труби".

Крім цього, обговорювали й приїзд Медведчука у російську столицю. Редакція OBOZREVATEL запевняє, що отримала аудіозапис від перевірених джерел.

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Повна розшифровка аудіозапису

Токарєв: Алло.

Медведчук: Миколо Петровичу…

Токарєв: А, ну ось, все чітко. Через +7, так?

Медведчук: Так ... +7, +7 (сміється).

Токарєв: Ага, ну ось я теж знаю тепер.

Медведчук: Все. Дякую, Миколо Петровичу. До зустрічі.

Токарєв: Домовилися.

Медведчук: До зустрічі. Папа.. А, Миколо Петровичу, ще одне...

Токарєв: Так?

Медведчук: Я тут спілкувався з нашим головним, так. Ну ще на тому тижні ми розмовляли…

Токарєв: Ага...

Медведчук: Ну там же зупинили, перенесли цю справу… Так – по трубі.

Ймовірна розмова Медведчука та Токарєва: слухайте аудіо

Токарєв: Угу, так-так…

Медведчук: Так? І у нього там є пропозиція. Тому я, мабуть, наступного тижня приїду. Розповім вам ідеї.

Токарєв: Ну давайте. Цікаво. Там зараз все призупинено?

Медведчук: Так, так, так. Це ми там... Він там контролює особисто. Ну так, як я вам й обіцяв.

Токарєв: Ага, добре.

Медведчук: Тому я до вас приїду, поговоримо. Потім будемо думати, що робити або не робити (сміється).

Токарєв: Гаразд, домовилися.

Медведчук: Тоді, успіху. Бувай.

Токарєв: До зустрічі.

Що відомо про "трубу Медведчука"

Мовиться про ділянки нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок", який збудували ще у радянські часи.

який збудували ще у радянські часи. Після проголошення незалежності України він мав перейти у власність держави. Проте цього не відбулося. Все – через сприяння дочірньої компанії російського "Транснафтопродукту".

У 2017 році внаслідок неправомірного рішення суду частина нафтопродуктопроводу перейшла "Прикарпатзахідтрансу", кінцевим власником якого є Анатолій Шефер.

Шефера пов'язують із кумом Путіна та лідером "Опозиційної платформи – За життя" – Віктором Медведчуком.

Повернення у власність України

Наприкінці лютого РНБО ввела санкції проти Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Водночас там доручили повернути у державну власність "трубу Медведчука".

Президент Зеленський заявив, у процесі передачі виявилося, протягом 2017 – 2019 років знищили майже 400 кілометрів нафтопроводу.