Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова прокоментувала справу Віктора Медведчука. Вона зазначила, що "бачить перспективу в справі".

Генпрокурорка зазначила, що Медведчука можна притягнути у справі незаконного переміщення нафтопродуктів через кордон поза митним кордоном, а не за сприяння анексії Криму. За її словами, це цілком можливо.

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"З Віктором Медведчуком будуть працювати найкращі адвокатські компанії, і це треба брати до уваги", – сказала Венедіктова.

Вона також зазначила, що слідство триває – і воно злагоджене та системне. Втім, коли саме "вийдуть на процесуальний документ, підписаний генеральним прокурором Венедіктовою" вона не сказала.

Дату я вам назвати не можу. Але ця робота ведеться,

– додала генпрокурорка.

Вона також додала, що не може говорити якісь певні речі, тому що це її суб'єкт. Підозру буду підписувате вона і це цілком можливо. "Чи бачу я перспективу? Так, бачу", – наголосила Венедіктова.

Коротко про санкції проти Медведчука

РНБО запровадила санкції проти Тараса Козака, який є соратником Віктора Медведчука, 2 лютого. Тоді припинили мовлення проросійські телеканали NewsOne, ZIK та 112.

19 лютого РНБО запровадило санкції проти 8 осіб, яких підозрюють у фінансування тероризму . У списку опинились Віктор Медведчук, його дружина Оксана Марченко.

. У списку опинились Віктор Медведчук, його дружина Оксана Марченко. Саме їй на 75% належав Новошахтинський нафтопереробний завод в Ростовській області Росії, який, ймовірно, забезпечує нафтопродуктами окуповані території.

3 квітня проти нардепів від ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака ДБР відкрило кримінальне провадження про державну зраду.