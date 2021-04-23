Генеральная прокурор Ирина Венедиктова прокомментировала дело Виктора Медведчука. Она отметила, что "видит перспективу в деле".

Генпрокурор отметила, что Медведчука можно привлечь по делу незаконного перемещения нефтепродуктов через границу вне таможенной границы, а не за содействие аннексии Крыма. По ее словам, это вполне возможно.

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"С Виктором Медведчуком будут работать лучшие адвокатские компании, и это надо учитывать", – сказала Венедиктова.

Она также отметила, что следствие продолжается – и оно слаженное и системное. Впрочем, когда именно "выйдут на процессуальный документ, подписанный генеральным прокурором Венедиктовой" она не сказала.

Дату я вам назвать не могу. Но эта работа ведется,

– добавила генпрокурор.

Она также добавила, что не может говорить какие-то определенные вещи, потому что это ее субъект. Подозрение будет подписывать она и это вполне возможно. "Вижу ли я перспективу? Да, вижу", – отметила Венедиктова.

Коротко о санкциях против Медведчука

СНБО ввела санкции против Тараса Козака, который является соратником Виктора Медведчука, 2 февраля. Тогда прекратили вещание пророссийские телеканалы NewsOne, ZIK и 112.

19 февраля СНБО ввело санкции против 8 человек, которых подозревают в финансировании терроризма. В списке оказались Виктор Медведчук, его жена Оксана Марченко.

В списке оказались Виктор Медведчук, его жена Оксана Марченко. Именно ей на 75% принадлежал Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области России, который, вероятно, обеспечивает нефтепродуктами оккупированные территории.

3 апреля против нардепов от ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака ГБР открыло уголовное производство о государственной измене.