Об этом сообщает издание Апостроф со ссылкой на собственные источники в украинских правоохранительных органах.

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Сообщается, что на момент побега Яковец проходил по трем уголовным производствам: №12023100010002699 по ч. 1 ст. 383 УК – "ложное сообщение о преступлении" (Голосеевское Главное управление Национальной полиции), №22023220000001689 по ст. 336 УК – "уклонение от призыва на военную службу" (Служба безопасности Украины) и № 1 202 400 000 000 511 по ч. 1 ст. 114-1 УК – "препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период" (Главное следственное управление Нацполиции).

По данным СМИ, согласно расследованию, которое провел известный украинский журналист и блогер Сергей Дрозд, ОО "НОН-СТОП", основателем которого является Кирилл Яковец, активно размещает рекламу адвокатских услуг для "уклонистов" в телеграмм-каналах, признанных СБУ такими, курируемыми российскими спецслужбами.

По информации ОО "Простите, что живы" указанное ОО работает по схеме "активистов"-скамеров: "публичные фейковые обвинения в медиа – подачи заявления о преступлении в правоохранительный орган – открытие уголовного дела решением суда – террор против жертвы и требование выполнения соответствующих условий шантажистов".

Со ссылкой на открытые источники, издание отмечает, что на самом деле ОО "НОН-СТОП" контролируется енакиевским криминальным авторитетом Владимиром Манукяном ("Мантус") – правой рукой недавно ликвидированного в Москве вора в законе Армена (Саркисяна) Горловского, ответственного за создание так называемого "Армянского батальона" ("Арбат") и набор наемников для российской армии, – а также лидером харьковской ОПГ "Залютинские" Леонидом Митровым ("Митруха").

В СМИ отметили, что в 2024 году Кирилл Яковец дважды встречался в Праге с бывшим генеральным продюсером "канала 112" Артемом Марчевским, относительно участия в новом информационном проекте предателя Виктора Медведчука, направленного на дискредитацию Украины в Европе.

Со ссылкой на источники в украинских правоохранительных органах издание сообщает, что сейчас против Кирилла Яковца готовятся новые представления на открытие уголовных производств по подозрению в совершении ряда преступлений, а также представление на его экстрадицию из Испании в Украину. Вероятность экстрадиции оценивается правоохранителями, как высокая из-за отсутствия в делах политической составляющей.