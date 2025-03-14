Про це повідомляє видання Апостроф із посиланням на власні джерела в українських правоохоронних органах.

Зверніть увагу Верховний суд США відмовив Трампу: підрядникам USAID мають виплатити 2 мільярди доларів

Повідомляється, що на момент втечі Яковець проходив по трьох кримінальних провадженнях: №12023100010002699 за ч. 1 ст. 383 ККУ – "неправдиве повідомлення про злочин" (Голосіївське Головне управління Національної поліції), №22023220000001689 за ст. 336 ККУ – "ухилення від призову на військову службу" (Служба безпеки України) та № 1 202 400 000 000 511 по ч. 1 ст. 114−1 КК – "перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період" (Головне слідче управління Нацполіції).

За даними ЗМІ, згідно з розслідуванням, яке провів відомий український журналіст і блогер Сергій Дрозд, ГО "НОН-СТОП", засновником якого є Кирило Яковець, активно розміщає рекламу адвокатських послуг для "ухилянтів" у телеграм-каналах, визнаних СБУ такими, що куруються російськими спецслужбами.

За інформацією ГО "Вибачте, що живі" зазначене ГО працює за схемою "активістів"-скамерів: "публічні фейкові звинувачення в медіа – подання заяви про злочин до правоохоронного органу – відкриття кримінальної справи рішенням суду – терор проти жертви та вимога виконання відповідних умов шантажистів".

Із посиланням на відкриті джерела, видання зазначає, що насправді ГО "НОН-СТОП" контролюється єнакіївським кримінальним авторитетом Володимиром Манукяном ("Мантус") – правою рукою нещодавно ліквідованого у Москві злодія в законі Армена (Саркісяна) Горлівського, відповідального за створення так званого "Вірменського батальйону" ("Арбат") та набір найманців для російської армії, – а також лідером харківської ОЗУ "Залютінські" Леонідом Мітровим ("Мітруха").

У ЗМІ наголосили, що у 2024 році Кирило Яковець двічі зустрічався у Празі із колишнім генеральним продюсером "каналу 112" Артемом Марчевським, щодо участі у новому інформаційному проєкті зрадника Віктора Медведчука, спрямованого на дискредитацію України в Європі.

Із посиланням на джерела в українських правоохоронних органах видання повідомляє, що наразі проти Кирила Яковця готуються нові подання на відкриття кримінальних проваджень за підозрою у скоєнні низки злочинів, а також подання на його екстрадицію з Іспанії до України. Ймовірність екстрадиції оцінюється правоохоронцями, яка висока через відсутність у справах політичної складової.