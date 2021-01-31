Джо Байден уже обнародовал свою программу по противостоянию коронавирусу. Вскоре он намерен рассказать и о том, как при его каденции будут вести себя США в области мировой политики.

Источник: NBC

Журналисты узнали, что Джо Байден выступит с речью о своем видении внешней политики США. Лейтмотивом ее будет "восстановление места Америки в мире".

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Когда Байден объявит о своем внешнеполитическом курсе

Президент США Джозеф Байден с программной речью о своем внешнеполитическом курсе выступит в понедельник, 1 февраля.

В этот день новый глава Белого дома, как выяснили СМИ, также планирует подписать ряд указов.

Они должны показать усилия новой американской администрации по воплощению нового подхода США к событиям на мировой арене.

Особый акцент сделает Байден в своих первых указах на воссоединении семей мигрантов, разделенных командой Дональда Трампа при его каденции.

Напомним, Джо Байден выиграл президентские выборы в ноябре 2020, а 20 января 2021 принял присягу и стал 46 главой Белого дома, несмотря на яростное сопротивление Трампа и его сторонников.