СМИ узнали, когда Байден впервые расскажет о внешнеполитическом курсе США
Джо Байден уже обнародовал свою программу по противостоянию коронавирусу. Вскоре он намерен рассказать и о том, как при его каденции будут вести себя США в области мировой политики.
Источник: NBC
Журналисты узнали, что Джо Байден выступит с речью о своем видении внешней политики США. Лейтмотивом ее будет "восстановление места Америки в мире".
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Когда Байден объявит о своем внешнеполитическом курсе
Президент США Джозеф Байден с программной речью о своем внешнеполитическом курсе выступит в понедельник, 1 февраля.
- В этот день новый глава Белого дома, как выяснили СМИ, также планирует подписать ряд указов.
- Они должны показать усилия новой американской администрации по воплощению нового подхода США к событиям на мировой арене.
Особый акцент сделает Байден в своих первых указах на воссоединении семей мигрантов, разделенных командой Дональда Трампа при его каденции.
Напомним, Джо Байден выиграл президентские выборы в ноябре 2020, а 20 января 2021 принял присягу и стал 46 главой Белого дома, несмотря на яростное сопротивление Трампа и его сторонников.
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