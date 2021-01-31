Джо Байден вже оприлюднив свою програму щодо протистояння коронавірусу. Невдовзі він має намір розповісти й про те, як за його каденції поводитимуться США у царині світової політики.

Джерело: NBC

Журналісти дізналися, що Джо Байден виступить із промовою про своє бачення зовнішньої політики США. Лейтмотивом її буде "відновлення місця Америки у світі".

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Коли Байден оголосить про свій зовнішньополітичний курс

Президент США Джозеф Байден із програмною промовою щодо свого зовнішньополітичного курсу виступить у понеділок, 1 лютого.

Цього дня новий очільник Білого дому, як з'ясували ЗМІ, планує підписати низку указів.

Вони повинні показати зусилля нової американської адміністрації щодо втілення нового підходу США до подій на світовій арені.

Особливий акцент зробить Байден у своїх перших указах на возз'єднанні родин мігрантів, розділених командою Дональда Трампа за його каденції.

Нагадаємо, Джо Байден виграв президентські вибори у листопаді 2020, а 20 січня 2021 склав присягу і став 46 главою Білого дому, попри шалений опір Трампа та його прихильників.

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