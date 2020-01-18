Соцсети для вторжения: как российские медиа раздувают конфликты

Правда стоит денег. В этой формуле предстоит убедиться не только Украине. Год назад в Швейцарии шли ожесточенные споры. Граждане страны на референдуме готовились решать – нужно ли им общественное телевидение и готовы ли они за него платить.

Противники платы называли пошлину "принудительными сборами" и считают, что на медиарынке все расставит по местам свобода и конкуренция. Сторонники платы говорили, что ее отмена угрожает независимым СМИ и, в конечном счете, демократии как таковой.

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Швейцарские общественные СМИ это: 7 телеканалов и 17 радиостанций, которые производят контент на четырех языках. В конституции прописано, что они должны делать упор на культуру и образование, учитывать интересы меньшинств и кантонов. Общий бюджет – почти полтора миллиарда швейцарских франков.

Проблема в том, что швейцарский рекламный рынок довольно мал. Вдобавок, он раздроблен между четырьмя практически не сообщающимися языковыми регионами.

По сути, отказ от централизованного финансирования многие СМИ попросту не пережили бы. Особенно те, что вещают для меньшинств или отдаленных горных регионов. За все это каждая швейцарская семья платит 480 долларов в год.

Сторонники этой пошлины говорили, что отказ от нее приведет к тому, что ТВ станет пристанищем низкопробного контента. Напоминали, что эти деньги идут на медиаподдержку фольклора, культуры и кинематографа, которые не способны быть бизнесом. Что в эпоху fake news и сознательной дезинформации ответственная некоммерческая журналистика – один из бастионов демократии.



Российские СМИ

Они победили. Граждане решили и дальше платить за свое общественное вещание. И если вам кажется, что эта дискуссия не имеет к нам отношения, – вы ошибаетесь. Россия доказала, что война информационная куда эффективнее традиционной. Не только потому, что дешевле. А еще и потому, что позволяет подменить окопы – диверсиями.

Послевоенный Советский Союз вел позиционные войны в стиле Первой мировой. Когда контур позиций более или менее ясен, линии разграничения тоже, и все сводится не столько к завоеванию "чужого", сколько к удержанию "своего". Прямые бои велись лишь на периферии ойкумены.

Современная Россия переписала методички. От позиционных информационных боев она перешла к медиадиверсиям. Она создает СМИ, которые работают "на экспорт". Использует соцсети для вторжения в иностранные повестки. Работает не столько со своей аудиторией, сколько с чужой.



Cоцсети

Главное отличие РФ от СССР в том, что сегодня Москва не продвигает "свое", а разрушает "чужое". Раздувает ксенофобию к мигрантам. Дует на угли полупотухших конфликтов. Пугает будущим. Кормит моральный релятивизм.

Она не пытается убедить, что она на стороне добра. Напротив, она убеждает, что добра и зла не существует вовсе. Что мир – это 50 оттенков серого. Что нет критериев правды и лжи, что обманывают все. "Для того, чтобы быть чище мыться не обязательно – достаточно испачкать соседа".

И в этой новой реальности битва идет не за реальность, а за ее описание. А медиа становятся тем самым фронтом, на котором идет сражение. Ирония в том, что европейские страны хотят перевести окопы на самоокупаемость. В тот самый момент, когда Москва роет их за госсчет.

Мы привыкли верить в медиарынок. В то, что предложение регулируется спросом. Но это ровно до тех пор, пока не появляется игрок, для которого баланс доходов и расходов не имеет никакого значения. Для которого распространение информации – не бизнес, а способ решения своих собственных политических задач.

Современный медиарынок полон штрейкбрехеров. Бесплатные газеты, бесплатные телеканалы, бесплатные сайты. В таких условиях надеяться на рынок, который сам себя отрегулирует, нет никакого смысла.

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Россия не стесняется подчинять свой медиабизнес – интересам политики. Судьба Крыма и Донбасса тому подтверждение. А следом пришла очередь европейской аудитории. Той самой, что похоронила саму память о "холодной войне". Бесплатный контент существует только в мышеловке. Швейцарцы вовремя об этом вспомнили. А нам это лишь предстоит.