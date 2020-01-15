Нефтегазовая игла: Кремль будет экономить за счет россиян

Кремль назначил россиян на роль новой нефти. В условиях кризиса Москва поддерживает госкорпорации и обкладывает обывателей новыми налогами. При этом Москва не тратит свои золотовалютные резервы.

У нее в кубышке 540 миллиардов долларов, но судя по всему, эти резервы воспринимаются Кремлем как "неприкосновенный запас", который нельзя расходовать на оперативные нужды, а лишь на поддержание самой что ни на есть стратегической стабильности.

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При этом в российской экономике все не очень хорошо. Промышленный спад – 5%, потребление снизилось на 15%. И затягивать пояса в Москве решили именно у обычных граждан.

Мы привыкли говорить о том, что в современной стране именно граждане содержат государственный аппарат, что бюджет складывается из кирпичиков персональных налоговых отчислений, которыми затем уже распоряжаются избираемые чиновники.

Но эта формула не работает применительно к России. Потому что в этой стране все обстоит совсем иначе.

Главные доходы российского бюджета (порядка 45%) формируются за счет нефтедолларов. Еще 25% – это доходы от налогов на импорт. Еще 10% складываются из налогов на добычу природных ископаемых.

Что такое нефтедоллары? Доллары США, которые обмениваются на нефть. Добывающие страны, такие как страны Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), Канада или Россия, получают оплату за свои ресурсы в долларах США.

В результате получается ситуация, когда 80% бюджетных доходов в России формируются без участия широких слоев населения, а также без особенных интеллектуальных усилий.



Нефтедоллары формируют почти половину доходов бюджета РФ

При этом структура российского населения тоже довольно показательна. Более половины населения РФ – это бюджетники. Порядка 14% – сотрудники силовых структур и члены их семей.

В такой ситуации российский народ является не источником государственного благоденствия, а статьей расходов. Он не формирует бюджет своими налогами, а вытаскивает из него ресурс своими зарплатами.

Львиная доля населения страны – это "социальная нагрузка" с точки зрения обитателей кремлевских кабинетов. Эта ситуация – продукт "нулевых", когда рост цен на нефть позволяли надеяться, что проще отказаться от любой модернизации и подсадить государство на нефтяную иглу.

Попутно это гарантировало политическую стабильность – ведь все жители страны зависели от государства. Но как только начался кризис, прежняя система существования начала разрушаться.

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В этом и состоит принципиальный тупик российской модели. Она в принципе не будет проводить модернизацию. Потому что она потребует таких шагов, которые изменят политическое статус-кво.

Снижение чиновничьего контроля, ослабление силовиков, рост конкурентоспособности и эффективности родит в России ту прослойку, которая будет понимать, что это она содержит госаппарат и, в какой-то момент, решит оспорить монопольную власть Кремля.

Поэтому Кремль не будет ничего менять. Он так же продолжит сидеть на нефтегазовой игле, а экономить станет за счет обычных граждан. Которые не будут возмущаться, потому что полностью зависят от власти.

Но если вы, выбирая между "ужасным концом" и "ужасом без конца", предпочитаете второе, то это вовсе не значит, что в довесок вы не получите еще и первое.