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      "Хватит кормить Крым": как россияне стали заложниками аннексии

      Грани правды 401 Читати новину українською

      86% российских граждан, поддерживавщих аннексию Крыма, стали в итоге её заложниками. Соцопросы фиксируют, что в России зреет недовольство властями.

      Из-за того, что власти начинают экономить на российском обывательском большинстве. Том самом, что аплодировало аннексии Крыма и войне на Донбассе.

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      Еще недавно они дисциплинированно голосовали за власть. Вешали на машины георгиевские ленты, лайкали посты в поддержку "Новороссии" и радовались "крымской весне".


      Россияне радовались аннексии Крыма

      Тем комичнее сегодня выглядит их внезапное прозрение – и обиженные разговоры о том, что "мы так не договаривались". Они возмущены падением рубля и обесцениванием своих сбережений, невозможностью платить валютные ипотеки и долларовые автокредиты.

      У них уже понемногу проскакивает сакраментальное "Хватит кормить Крым" – и вот уже российские социологи пишут о том, что за присоединенный полуостров готов платить из своего кармана лишь каждый шестой.

      Я смотрю на этих людей и понимаю, что если бы не обвал рубля, то никаких подвижек в их настроениях так бы и не случилось. Потому что "вата" – это не те, кто все эти годы упорно говорил о возрождении империи. А те, кто дал агрессивному меньшинству почувствовать себя большинством.

      Что, если бы цены на нефть не упали? Что, если бы доходы российского бюджета продолжали расти? Что бы случилось, если бы они так и продолжили летать в Анталию и брать кредитные "Фокусы"? Ровным счетом ничего. Они бы смотрели на Дмитрия Киселева и не видели бы противоречий в его словах. Они бы продолжали верить в возрождение империи и загнивающий запад. 

      Дмитро Кисельов
      Русский пропагандист Дмитрий Киселев

      Они бы продолжали напоминать трех обезьян, которые не желают ничего видеть, слышать и произносить. Их мораль повторяет движения экономически котировок. Их нравственность просыпается вместе с аппетитом.

      Завтра они станут твердить "оставьте в покое Украину" – лишь потому, что для их личных бюджетов это будет означать профит. Если бы их доход зависел от краха соседней страны, они бы поддержали любые действия Кремля без малейшей рефлексии.

      Качество любого общества меряется не его финансовым благополучием. Оно измеряется тем, смогло ли это самое общество договориться о понятиях добра и зла. О том, что можно делать и чего делать нельзя.

      То, что фиксируют социологи – нежелание платить за территориальные приобретения России – это ничто иное как молчаливый протест. Но по мере ухудшения ситуации он будет точно так же беззвучно нарастать.

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      Люди не будут голосовать за власть, будут пытаться искать шарик под "альтернативными" партийными колпачками на выборах – не понимая, что никакого шарика там нет. Они будут все дальше впадать в молчаливый протест.

      Еще недавно для российского большинства риторика телевизора попадала в унисон с бытовыми ощущениями. Но нарастающий диссонанс между разговорами о "возрождении страны" и реальностью, данной в ощущениях, не может пройти бесследно.

      Российский телевизор может сколько угодно говорить о том, что, мол, "переживем новые 90-е – нам не привыкать", но большинство не хочет никаких 90-х.

      Оно выбрало нынешние власти именно потому, что с их приходом "девяностые" закончились. А уж никак не для того, чтобы они возвращались. Крым для них – это абстракция. Львиная доля россиян туда не ездила, предпочитая дачу или Египет. 

      Летом 2019 года российские СМИ отчитывались, что пляжи оккупированного Крыма заполнены украинцами. Однако фото с камер наблюдения свидетельствуют о другом.

      Відпочинок в Криму
      Отдых в оккупированном Крыму

      Присоединению полуострова рукоплескали, потому что это была вишенка на торте ментального величия. Так же, как рукоплещут победе футбольной сборной. Но ведь никто не готов платить за пропущенные командой голы.

      Те настроения, которые пока лишь рождаются, напоминают настроения перед 1991-м. Тогда было популярно мнение, что достаточно сбросить балласт в виде Центральной Азии, чтобы выросло благосостояние.

      Не удивлюсь, если в РФ рано или поздно именно Крым станут винить в том, что 70% населения страны потеряли в доходах. Потому что Крым для инертного российского большинства – верхние ярусы потребности Маслоу: те, что про самоуважение и самоактуализацию. 

      Но верхние ярусы актуальны лишь тогда, когда удовлетворены нижние – про безопасность и выживание. А именно с ними сейчас происходит беда, и беда эта происходит именно из-за присоединения полуострова.

      Возможно, рано или поздно мы услышим много рассуждений о том, что российские люди были оболванены пропагандой и что они "не ведали, что творят".

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      Но в этом и состоит важный момент. А именно – человек отличается от животного рефлексией, способностью понимать сложность окружающего мира и последствия своих поступков.

      Если же человек настроен на удовлетворение простейших инстинктов, то он мало чем отличается от братьев наших меньших. Тех самых, которых он благополучно употребляет в пищу, оправдывая себя тем, что они "всего лишь животные".

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      Автор: Павел Казарин
      Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Украина – Россия Новости России Новости Крыма Видеоблоги Грани правды
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