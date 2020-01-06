В России не будет Майдана: почему от этого пострадает Кремль

В Москве жестко разгоняют любые протестные митинги. Но именно этим Кремль закладывает под Россию мину замедленного действия. Уже очень давно ОМОН дубинками выбивает у россиян стремление выходить на протест. Сама идея уличных манифестаций воспринимается в РФ как крамола.

Любую новую болотную площадь просто отдадут на растерзание "казакам" и ОМОНу. Если они не справятся – подключат армию.

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Для того, чтобы противостоять левиафану, нужно быть готовым пропорционально повышать ставку, как это было в Киеве. Избили студентов – на площадь вышли десятки тысяч. Приняли репрессивные законы – полетели "коктейли Молотова". Расстреляли протестующих – улица вынудила Януковича сбежать. Тот, кто первый отступает в таком противостоянии, проигрывает.

События Революції Гідності / Фото Сергея Лойка

В Москве такая схема вряд ли сработает. Власть будет готова поднимать ставки до последнего. А потому Майдана в России и правда не будет. И в этом проблема. Потому что в Кремле так и не поняли суть Майдана. Он не был революцией в классическом смысле – когда толпа сносит институты подчистую и затем начинает формировать все с нуля.

Майдан был восстанием против Януковича, которое, в итоге, закончилось ротацией элит. При этом само государство устояло, а изменилась лишь архитектура внутренних взаимосвязей.

По сути, Майдан – это доведенный до максимума запрос на эволюцию. И единственная альтернатива ему – тотальный слом системы.

Нужно понимать, что современная Россия, при всей своей внешней стабильности, это страна, в которой с каждым днем лишь накапливаются внутренние вызовы. Конфликты между регионами и центром, между разными группами влияния, между людьми из президентского окружения за доступ к бюджетным потокам.

Если нефть будет дорожать, у Москвы будет финансовый огнетушитель, чтобы тушить любые искры. А если не будет?

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Система становится хрупкой не только из-за чьего-то целенаправленного действия. Не потому, что кто-то решает ее собственноручно демонтировать. Она порой становится хрупкой в силу внутренних системных противоречий и износа. Пример Советского Союза более чем красноречив.

И в тот момент, когда она идет вразнос, все зависит от способности взять на себя ответственность. Либо в этом качестве выступают элиты, либо оппозиция.

В некоторых случаях на сторону оппозиции становится улица – как это произошло в Киеве. Но если вы уничтожили оппонентов и забили дубинками горожан, то ваши перспективы туманны.

Что известно о массовых протестах в России?В июле и августе 2019 года в Москве прошли акции протеста за честные выборы. Люди поддерживали кандидатов от оппозиционных сил, которым официально отказали в регистрации на выборах в городскую думу Москвы.



7 июля правоохранители задержали 1127 человек. 3 августа российские оппозиционеры и неравнодушные жители Москвы вышли на очередной протест. На этот раз задержали 1001 человека, среди них – 50 несовершеннолетних. 11 августа задержали более 200 человек.



В поддержку протестующих выступили известные музыканты, представители медиа-сообщества. Среди них журналист Леонид Парфенов, группа "Кровосток", репер Oxxxymiron, видеоблогер Юрий Дудь и многие другие.

Москва собственноручно лишила своих граждан права на субъектность. Забрав у них выборы, заморозив политическую систему, объявив любую несанкционированную властями активность преступлением.

Людей попросту отучили объединяться ради защиты того, во что они верят, внушив им, что "тем, кто наверху – лучше знать". Кремль шел на все это из страха перед "майданом", который может потребовать перемен. Но угроза государству исходит не только от улицы – ее вполне способны нести обстоятельства.

Массовые протесты в Москве

Если население активно, оно способно помешать худшим сценариям. Если наоборот – оно будет безучастно наблюдать за происходящим, если дубинки подавили в нем любую пассионарность на уровне инстинктов. В 1991 году именно это привело к тому, что распад Союза был похож на кабинентную игру – за пределами крупных городов улицы кишели очередями, а не митингами.

Да, в России не будет Майдана. Ни того, что с рассерженными горожанами на "болотной". Ни того, что с шахтерами, перекрывающими дороги. Но только ничего утешительного для Кремля в этом нет.

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Если вы отучаете своих граждан иметь собственную точку зрения – не ждите, что они ее проявят в критический момент. Потому что в этом случае они не станут выходить и для того, чтобы защитить страну от нового 1991 года. Мы это все уже проходили.