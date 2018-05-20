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СМИ: на Эрдогана могут совершить покушение, спецслужбы проверяют информацию

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На Эрдогана могут совершить покушение, спецслужбы проверяют информацию
На Эрдогана могут совершить покушение, спецслужбы проверяют информацию / Фото из открытых источников

На президента Турции Реджепа Эрдогана могут совершить покушение во время его визита в Боснию и Герцеговину 20 мая. Сейчас разведки Турции и балканских стран проверяют данную информацию.

Об этом сообщает "Новое время", ссылаясь на телеканал TRT.

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Спецслужбам данная информация была передана турками, проживающими в Македонии.

Ситуацию прокомментировал в Twitter вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

"Мы знаем, что есть круги, которые обеспокоены тем, что у нас есть такой сильный лидер, поэтому они хотят его уничтожить. Сообщения о подготовке покушений на него появляются постоянно. Наш президент Тайип Эрдоган не тот человек, который испугается угроз и сойдет со своего пути. Те, кто еще не смог этого понять, просто дураки. Он продолжит свой путь с помощью Аллаха, под его защитой и с молитвами нашего народа", – заявил Боздаг.

 

Теги: Новости политики Реджеп Эрдоган Новости Турции
Источник: 24 Канал
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