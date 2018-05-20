ЗМІ: на Ердогана можуть вчинити замах, спецслужби перевіряють інформацію

На президента Туреччини Реджепа Ердогана можуть вчинити замах під час його візиту в Боснію і Герцоговину 20 травня. Наразі розвідки Туреччини і балканських країн перевіряють дану інформацію.

Про це повідомляє "Новое время", посилаючись на телеканал TRT.

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Спецслужбам дана інформація була передана турками, які проживають в Македонії.

Ситуацію прокоментував у Twitter віце-прем'єр Туреччини Бекір Боздаг.

"Ми знаємо, що є кола, які стурбовані тим, що у нас є такий сильний лідер, тому вони хочуть його знищити. Повідомлення про підготовку замахів на нього з'являються постійно. Наш президент Таїп Ердоган не та людина, яка злякається погроз і зверне зі свого шляху. Ті, хто досі не зміг цього зрозуміти, просто дурні. Він продовжить свій шлях за допомогою Аллаха, під його захистом і з молитвами нашого народу", – заявив Боздаг.