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ЗМІ: на Ердогана можуть вчинити замах, спецслужби перевіряють інформацію

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На Ердогана можуть вчинити замах, спецслужби перевіряють інформацію
На Ердогана можуть вчинити замах, спецслужби перевіряють інформацію / Фото з відкритих джерел

На президента Туреччини Реджепа Ердогана можуть вчинити замах під час його візиту в Боснію і Герцоговину 20 травня. Наразі розвідки Туреччини і балканських країн перевіряють дану інформацію.

Про це повідомляє "Новое время", посилаючись на телеканал TRT.

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Спецслужбам дана інформація була передана турками, які проживають в Македонії.

Ситуацію прокоментував у Twitter віце-прем'єр Туреччини Бекір Боздаг.

"Ми знаємо, що є кола, які стурбовані тим, що у нас є такий сильний лідер, тому вони хочуть його знищити. Повідомлення про підготовку замахів на нього з'являються постійно. Наш президент Таїп Ердоган не та людина, яка злякається погроз і зверне зі свого шляху. Ті, хто досі не зміг цього зрозуміти, просто дурні. Він продовжить свій шлях за допомогою Аллаха, під його захистом і з молитвами нашого народу", – заявив Боздаг.

 

Теги: Новини політики Новини Туреччини Реджеп Ердоган
Джерело: 24 Канал
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