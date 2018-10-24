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      СМИ обнародовали новые факты по делу члена Высшего совета правосудия Гречковского

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      Член Высшего совета правосудия Павел Гречковский
      Член Высшего совета правосудия Павел Гречковский / glavcom.ua

      Разоблачающие аудио и видео файлы были опубликованы на сайте grechkovskiy.com.

      В сети интернет опубликовали аудиозапись телефонных разговоров и видео, которое зафиксировало факт передачи денег. На записях фигурирует член Высшего совета правосудия Павел Гречковский. Дело идет об обвинении в получении взятки еще в 2016 году. Об этом сообщает сайт uainfo.org.

      Тогда по факту получения взятки в особо крупных размерах против Павла Гречковского и его подельника, арбитражного управляющего Олега Шкляра, было возбуждено уголовное дело, переданное впоследствии в Шевченковский районный суд города Киева, где до сегодняшнего дня оно находится на рассмотрении.

      Разоблачительные аудио и видео файлы были опубликованы на сайте grechkovskiy.com и адресованы первым лицам страны, включая президента Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана, генпрокурора Юрия Луценко, директора НАБУ Артема Сытника, а также представителям СМИ, пишут Novosti-o.

      Заявленная цель публикации записей – привлечь внимание к этому делу и "посодействовать в осуществлении правосудия, вера в которое нещадно подрывается такими персонами, как Павел Гречковский".

      Как говорится на сайте, в опубликованных записях телефонных разговоров зафиксированы все этапы подготовки и совершения преступления, а Павел Гречковский фигурирует в них как главное действующее лицо, которое осуществляет давление на судей с целью получения неправомерной выгоды.

      Напомним, 22 сентября 2016 года Генеральная прокуратура Украины сообщила, что члену Высшего совета правосудия Павлу Гречківському предъявлено подозрение по ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

      Его обвиняют в вымогательстве $500 тыс. за незаконное влияние на судебное решение. Был задержан посредник – арбитражный управляющий Минюста, который в сговоре с членом ВСП получил $150 тыс.

      Как сообщалось, Печерский районный суд города Киева отпустил Павла Гречковского под залог в 3,9 млн грн, а Высший совет правосудия не прекратил его полномочия, и Гречковский по-прежнему не отстранен от исполнения своих обязанностей.

      Теги: Криминальные новости Новости Украины НАБУ ГПУ Взятка Министерство юстиции Высший совет правосудия
      Источник: 24 Канал
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