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      ЗМІ оприлюднили нові факти у справі члена Вищої ради правосуддя Гречківського

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      Член Вищої ради правосуддя Павло Гречківський
      Член Вищої ради правосуддя Павло Гречківський / glavcom.ua

      Викривальні аудіо та відео файли були опубліковані на сайті grechkovskiy.com.

      У мережі інтернет опублікували аудіозапис телефонних розмов і відео, яке зафіксувало факт передачі грошей, де фігурує член Вищої ради правосуддя Павло Гречківський. Справа йдеться про звинувачення в отриманні хабара ще у 2016 році. Про це повідомляє сайт uainfo.org.

      Тоді за фактом отримання хабара в особливо великих розмірах проти Павла Гречківського і його подільника, арбітражного керуючого Олега Шкляра, було порушено кримінальну справу, передану згодом до Шевченківського районного суду міста Києва, де до сьогоднішнього дня вона знаходиться на розгляді.

      Викривальні аудіо та відео файли були опубліковані на сайті grechkovskiy.com і адресовані першим особам країни, включаючи президента Петра Порошенка, прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, генпрокурора Юрія Луценка, директора НАБУ Артема Ситника, а також представникам ЗМІ, пишуть Novosti-o.

      Заявлена мета публікації записів – привернути увагу до цієї справи і "посприяти в здійсненні правосуддя, віра в яке нещадно підривається такими персонами, як Павло Гречківський".

      Як йдеться на сайті, в опублікованих записах телефонних розмов зафіксовані всі етапи підготовки і здійснення злочину, а Павло Гречківський фігурує в них як головна дійова особа, яка здійснює тиск на суддів з метою одержання неправомірної вигоди.

      Нагадаємо, 22 вересня 2016 року Генеральна прокуратура України повідомила, що члену Вищої ради правосуддя Павлу Гречківському висунуто підозру по ст. 190 Кримінального кодексу України.

      Його звинувачують у вимаганні $500 тис. за незаконний вплив на судове рішення. Був затриманий посередник – арбітражний керуючий Мін'юсту, який у змові з членом ВСП отримав $150 тис.

      Як повідомлялося, Печерський районний суд міста Києва відпустив Павла Гречківського під заставу в 3,9 млн грн, а Вища рада правосуддя не припинила його повноваження, і Гречківський як і раніше не відсторонений від виконування своїх обов'язків.

      Теги: Новини України Кримінальні новини ГПУ НАБУ Вища рада правосуддя Міністерство юстиції Хабар
      Джерело: 24 Канал
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