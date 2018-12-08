СМИ рассказали о спонсорах Мураева и его нового телеканала

Телеканал "Наш", который принадлежит нардепу Евгению Мураеву, финансируется структурами, связанными с российским бизнесменом Павлом Фуксом и бывшим нардепом-регионалом Виленом Шатворяном, который ранее был помощником Виктора Януковича-младшего.

Об этом на условиях анонимности рассказал один из сотрудников телеканала Евгения Мураева "Наш", передает "Голос.ua".

По их информации, Вилен Шатворян часто бывает на телеканале.

"Инспектирует, как ведутся работы, закупается оборудование", – отметил источник на телеканале "Наш".

Нежелание указывать эту информацию могло стать причиной отказа Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания в переоформлении лицензии в части изменения программной концепции и логотипа телеканала. В официальном сообщении Нацсовет отмечает, что "в предоставленных каналом документах не было формы №3 о перечне связанных лиц".

Как сообщали СМИ, ранее семью Евгения Мураева финансировал российский олигарх Олег Дерипаска через фирму в Австрии. В то же время Павел Фукс неоднократно подчеркивал, что Олег Дерипаска был его бизнес-партнером в ряде проектов. Источник утверждает, что именно через российского олигарха Фукс и Мураев "нашли точки соприкосновения".

Что касается Вилена Шатворяна, который был сначала помощником Виктора Януковича-младшего, а затем народным депутатом от Партии Регионов, то с Мураевым они знакомы со времен депутатства 6 созыва. Вилена Шатворяна тоже СМИ неоднократно обвиняли в работе на РФ, а также финансировании сепаратистских организаций на Донбассе.

Кроме того, по результатам внеплановой выездной проверки ООО "Наша Прага" (владелец лицензии на вещание канала "Макси-ТВ", на основе которого Мураев создал телеканал "Наш") Нацсовет 6 декабря вынесла предупреждения за несоблюдение условий лицензии.

Напомним, согласно данным Государственного реестра физических и юридических лиц-предпринимателей, бенефициарным владельцем компании "Наша Прага" является отец народного депутата Евгения Мураева Владимир Мураев.