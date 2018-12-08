ЗМІ розповіли про спонсорів Мураєва і його нового телеканалу

Телеканал "Наш", який належить нардепу Євгену Мураєву, фінансується структурами, пов'язаними з російським бізнесменом Павлом Фуксом і колишнім нардепом-регіоналом Віленом Шатворяном, який раніше був помічником Віктора Януковича-молодшого.

Про це на умовах анонімності розповів один зі співробітників телеканалу Євгена Мураєва "Наш", передає "Голос.ua".

За їхньою інформацією, Вілен Шатворян часто буває на телеканалі.

"Інспектує, як ведуться роботи, закуповується обладнання", – відзначило джерело на телеканалі "Наш".

Небажання вказувати цю інформацію могло стати причиною відмови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення в переоформленні ліцензії в частині зміни програмної концепції та логотипу телеканалу. В офіційному повідомленні Нацрада зазначає, що "в наданих каналом документах не було форми №3 про перелік пов'язаних осіб".

Як повідомляли ЗМІ, раніше сім'ю Євгена Мураєва фінансував російський олігарх Олег Дерипаска через фірму в Австрії. У той же час Павло Фукс неодноразово наголошував, що Олег Дерипаска був його бізнес-партнером у низці проектів. Джерело стверджує, що саме через російського олігарха Фукс і Мураєв "знайшли точки дотику".

Що стосується Вілена Шатворяна, який був спочатку помічником Віктора Януковича-молодшого, а потім народним депутатом від Партії Регіонів, то з Мураєвим вони знайомі з часів депутатства 6 скликання. Вілена Шатворяна теж ЗМІ неодноразово звинувачували в роботі на РФ, а також фінансуванні сепаратистських організацій на Донбасі.

Крім того, за результатами позапланової виїзної перевірки ТОВ "Наша Прага" (власник ліцензії на мовлення каналу "Максі-ТВ", на основі якого Мураєв створив телеканал "Наш") Нацрада 6 грудня винесла попередження за недотримання умов ліцензії.

Нагадаємо, згідно з даними Державного реєстру фізичних і юридичних осіб-підприємців, бенефіціарним власником компанії "Наша Прага" є батько народного депутата Євгена Мураєва Володимир Мураєв.