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      ЗМІ розповіли про спонсорів Мураєва і його нового телеканалу

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      ЗМІ розповіли про спонсорів Мураєва і його нового телеканалу
      ЗМІ розповіли про спонсорів Мураєва і його нового телеканалу

      Телеканал "Наш", який належить нардепу Євгену Мураєву, фінансується структурами, пов'язаними з російським бізнесменом Павлом Фуксом і колишнім нардепом-регіоналом Віленом Шатворяном, який раніше був помічником Віктора Януковича-молодшого.

      Про це на умовах анонімності розповів один зі співробітників телеканалу Євгена Мураєва "Наш", передає "Голос.ua".

      За їхньою інформацією, Вілен Шатворян часто буває на телеканалі.

      "Інспектує, як ведуться роботи, закуповується обладнання", – відзначило джерело на телеканалі "Наш".

      Небажання вказувати цю інформацію могло стати причиною відмови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення в переоформленні ліцензії в частині зміни програмної концепції та логотипу телеканалу. В офіційному повідомленні Нацрада зазначає, що "в наданих каналом документах не було форми №3 про перелік пов'язаних осіб".

      Як повідомляли ЗМІ, раніше сім'ю Євгена Мураєва фінансував російський олігарх Олег Дерипаска через фірму в Австрії. У той же час Павло Фукс неодноразово наголошував, що Олег Дерипаска був його бізнес-партнером у низці проектів. Джерело стверджує, що саме через російського олігарха Фукс і Мураєв "знайшли точки дотику".

      Що стосується Вілена Шатворяна, який був спочатку помічником Віктора Януковича-молодшого, а потім народним депутатом від Партії Регіонів, то з Мураєвим вони знайомі з часів депутатства 6 скликання. Вілена Шатворяна теж ЗМІ неодноразово звинувачували в роботі на РФ, а також фінансуванні сепаратистських організацій на Донбасі.

      Крім того, за результатами позапланової виїзної перевірки ТОВ "Наша Прага" (власник ліцензії на мовлення каналу "Максі-ТВ", на основі якого Мураєв створив телеканал "Наш") Нацрада 6 грудня винесла попередження за недотримання умов ліцензії.

      Нагадаємо, згідно з даними Державного реєстру фізичних і юридичних осіб-підприємців, бенефіціарним власником компанії "Наша Прага" є батько народного депутата Євгена Мураєва Володимир Мураєв.

      Теги: Новини України Новини політики Євгеній Мураєв ЗМІ
      Джерело: 24 Канал
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