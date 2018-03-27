СММ ОБСЕ на Донбассе возвращается к старому методу мониторинга

После некоторого перерыва Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе возвращается к использованию беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщается на официальном сайте СММ ОБСЕ.

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Отмечается, что такой шаг улучшит деятельность миссии и поможет ей преодолевать препятствия, которые встают на ее пути на Востоке Украины.

"Миссия требует использования беспилотников, поскольку у наблюдателей нет полного доступа ко всем участкам. Такие летательные аппараты обеспечат дальний радиус действия для расширения мониторинговой деятельности на Донбассе", – отмечается в заявлении.

К слову, ранее СММ ОБСЕ прекратила использование беспилотных летательных аппаратов из-за трудностей с их работой.