СММ ОБСЄ на Донбасі повертається до старого методу моніторингу

Після деякої перерви Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі повертається до використання безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомляється на офіційному сайті СММ ОБСЄ.

Читайте також: Спостерігачі ОБСЄ потрапили під обстріл на окупованій частині Донбасу: деталі

Зазначається, що такий кроку покращить діяльність місії та допоможе їй долати перешкоди, які стають на її шляху на Сході України.

"Місія потребує використання безпілотників, оскільки у спостерігачів немає повного доступу до всіх ділянок. Такі літальні апарати забезпечать дальній радіус дії для розширення моніторингової діяльності на Донбасі", – зазначається у заяві.

До слова, раніше СММ ОБСЄ припинила використання безпілотних літальних апаратів через труднощі з їх роботою.