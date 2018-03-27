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СММ ОБСЄ на Донбасі повертається до старого методу моніторингу

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Безпілотник СММ ОБСЄ на Донбасі
Безпілотник СММ ОБСЄ на Донбасі / Соцмережі

Після деякої перерви Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі повертається до використання безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомляється на офіційному сайті СММ ОБСЄ.

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Зазначається, що такий кроку покращить діяльність місії та допоможе їй долати перешкоди, які стають на її шляху на Сході України.

"Місія потребує використання безпілотників, оскільки у спостерігачів немає повного доступу до всіх ділянок. Такі літальні апарати забезпечать дальній радіус дії для розширення моніторингової діяльності на Донбасі", – зазначається у заяві.

До слова, раніше СММ ОБСЄ припинила використання безпілотних літальних апаратів через труднощі з їх роботою.

Теги: Новини України Новини політики ОБСЄ Війна на Донбасі авіація
Джерело: 24 Канал
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