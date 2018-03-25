Спостерігачі ОБСЄ потрапили під обстріл на окупованій частині Донбасу: деталі
Представники моніторингової місії ОБСЄ були обстріляні на окупованій частині Донеччини.
Інцидент трапився ще 23 березня, йдеться у звіті, що з'явився на офіційному сайті організації.
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Обстріл поблизу місця перебування спостерігачів ОБСЄ стався у населеному пункті Пікузи, що на окупованій частині Волноваського району Донеччини.
Вогонь відкрили зі стрілецької зброї.
Спостерігачі впродовж 6 хвилин чули звуки численних перехресних пострілів, які, за їхньою оцінкою, проводилися з не менш ніж 10 автоматів.
Окрім цього, патрульні ОБСЄ чули звуки попадання, за оцінкою, двох куль, які зрикошетили в 5-10 метрах на північ від їхньої позиції. Після цього спостерігачі були змушені негайно покинути цей район.
Загалом в ОБСЄ констатують збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на території Донецької області і водночас зменшення – на території Луганської.
Нагадаємо, мандат Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі продовжили до 31 березня 2019 року.