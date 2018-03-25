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Спостерігачі ОБСЄ потрапили під обстріл на окупованій частині Донбасу: деталі

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Спостерігачів ОБСЄ обстріляли на Донеччині
Спостерігачів ОБСЄ обстріляли на Донеччині / Getty images

Представники моніторингової місії ОБСЄ були обстріляні на окупованій частині Донеччини.

Інцидент трапився ще 23 березня, йдеться у звіті, що з'явився на офіційному сайті організації.

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Обстріл поблизу місця перебування спостерігачів ОБСЄ стався у населеному пункті Пікузи, що на окупованій частині Волноваського району Донеччини.

Вогонь відкрили зі стрілецької зброї.

Спостерігачі впродовж 6 хвилин чули звуки численних перехресних пострілів, які, за їхньою оцінкою, проводилися з не менш ніж 10 автоматів.

Окрім цього, патрульні ОБСЄ чули звуки попадання, за оцінкою, двох куль, які зрикошетили в 5-10 метрах на північ від їхньої позиції. Після цього спостерігачі були змушені негайно покинути цей район.

Загалом в ОБСЄ констатують збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на території Донецької області і водночас зменшення – на території Луганської.

Нагадаємо, мандат Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі продовжили до 31 березня 2019 року.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Донецька ОБСЄ
Джерело: 24 Канал
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