В ОБСЄ розповіли деталі збройної сутички між бойовиками у Донецьку, де загинула киянка

Внаслідок сутичок між бойовиками в окупованому Донецьку один з бойовиків підірвав гранату. Зробив він це, коли його затисли поблизу автобусу, в якому перебували пасажири. Двоє осіб внаслідок вибуху загинули.

Нагадаємо, інцидент трапився 9 березня. Внаслідок вибуху загинула киянка, а також бойовик, який і підірвав гранату.

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Спостерігачі ОБСЄ отримали можливість поспілкуватися з іншими пасажирами автобуса, які постраждали внаслідок вибуху. У лікарні Донецька вони поговорили з 4 жінками та 2 чоловіками, які мали видимі поранення (у тому числі синці та порізи) на обличчях. У п'ятьох із шести поранених були пов'язки на очах.

"Деякі з них повідомили, що 9 березня вони були пасажирами мікроавтобуса, що їхав через Кіровський район у напрямку автодороги Н-15. Проїжджаючи по району, вони побачили чоловіка, який біг у напрямку автобуса, викрикуючи «зупиніть автобус!», а за ним слідував автомобіль з озброєними чоловіками в одязі військового типу. Співрозмовники повідомили, що автобус знизив швидкість, щоб впустити чоловіка, проте коли він наблизився до автобуса, на нього налетів автомобіль і притиснув його до автобуса. Тоді пасажири помітили, що чоловік тримав ручну гранату, яка вибухнула, коли його придавили до автобуса", – йдеться в звіті ОБСЄ.

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За словами потерпілих, в результаті вибуху були вибиті вікна автобуса, а їхні поранення спричинені осколками гранати та розбитим склом.

Медичний персонал обласної клінічної лікарні імені Калініна в Донецьку повідомив, що вони надали медичну допомогу чоловіку з осколковими пораненнями черевної порожнини, який був пасажиром цього автобуса.

Співробітники моргу в лікарні імені Калініна в Донецьку повідомили спостерігачам, що 9 березня до них було доправлено тіла чоловіка та жінки, які померли в результаті вибуху.

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