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Українські військові розповіли деталі про затримання бойовика на Донбасі під час обстрілу

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Військовослужбовець Микола, який взяв в полон бойовика
Військовослужбовець Микола, який взяв в полон бойовика

У п’ятницю, 9 березня, під час бою українські військові взяли в полон бойовика "ДНР". Противник хотів обійти українські позиції з флангу, щоб завдати звідти удар. Українські бійці, які брали безпосередню участь в операції, розповіли в подробицях про затримання терориста.

Як розповіли військовослужбовці, бойовик був озброєний, а під час обстрілу вів вогонь по позиціям українських бійців. Тож він не йшов здаватися.

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"Під час його пересування він ще вів вогонь. Я його помітив, вирішив підпустити ближче, щоб взяти в полон. Крикнув йому, щоб він кидав зброю, здавався", – розповів військовослужбовець ЗСУ Микола.

Саме він взяв бойовика в полон. За словами Миколи, якби бойовик не кинув зброю, вони б відкрили вогонь на ураження. Все через те, що навряд чи бойовик під час атаки був один.

Варто зазначити, що українські військові під час бойового чергування перебували на позиціях, які були невідомі ворогу.

Під час затримання при бойовику виявили зброю та військовий квиток на ім’я Солоіда Ігоря Вікторовича, виданий російською окупаційною адміністрацією. Бойовик сам з Горлівки, а в армії окупантів був гранатометником.

Теги: Новини України Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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