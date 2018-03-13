Украинские военные рассказали детали о задержании боевика на Донбассе во время обстрела

В пятницу, 9 марта, во время боя украинские военные взяли в плен боевика "ДНР". Противник хотел обойти украинские позиции с фланга, чтобы нанести оттуда удар. Украинские бойцы, принимавшие непосредственное участие в операции, рассказали в подробностях о задержании террориста.

Как рассказали военнослужащие, боевик был вооружен, а во время обстрела вел огонь по позициям украинских бойцов. Поэтому он не шел сдаваться.

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"Во время его передвижения он еще вел огонь. Я его заметил, решил подпустить поближе, чтобы взять в плен. Крикнул ему, чтобы он бросал оружие", – рассказал военнослужащий ВСУ Николай.

Именно он взял боевика в плен. По словам Николая, если бы боевик не бросил оружие, они бы открыли огонь на поражение. Все потому, что вряд ли боевик во время атаки был один.

Стоит отметить, что украинские военные во время боевого дежурства находились на позициях, которые были неизвестны врагу.

Во время задержания при боевике обнаружили оружие и военный билет на имя Солоида Игоря Викторовича, выданные российской оккупационной администрацией. Боевик сам из Горловки, а в армии оккупантов был гранатометчиком.