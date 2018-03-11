Украинские военные взяли в плен боевика: в штабе АТО рассказали детали

На оккупированной территории Луганщины украинские военнослужащие отдельной механизированной бригады ВСУ задержали боевика незаконных вооруженных формирований во время его попытки пройти на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Отмечается, что после неприцельного обстрела врагом украинских позиций боевик пытался пройти вглубь между наблюдательными постами.

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"Благодаря профессиональным и грамотным действиям украинских защитников он был взят в плен. При нем обнаружено оружие АК-74Н и военный билет на имя Солоида Игоря Викторовича, выданный российской оккупационной администрацией", — сообщили в штабе АТО.

На опубликованной видеозаписи боевик оправдывается, что пошел воевать, потому что на захваченных оккупантами территориях нет работы. Он также утверждает, что группировками боевиков на Донбассе управляют российские военные.