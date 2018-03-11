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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Украинские военные взяли в плен боевика: в штабе АТО рассказали детали

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Пленный боевик
Пленный боевик / Скриншот с видео

На оккупированной территории Луганщины украинские военнослужащие отдельной механизированной бригады ВСУ задержали боевика незаконных вооруженных формирований во время его попытки пройти на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Отмечается, что после неприцельного обстрела врагом украинских позиций боевик пытался пройти вглубь между наблюдательными постами.

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"Благодаря профессиональным и грамотным действиям украинских защитников он был взят в плен. При нем обнаружено оружие АК-74Н и военный билет на имя Солоида Игоря Викторовича, выданный российской оккупационной администрацией", — сообщили в штабе АТО.

На опубликованной видеозаписи боевик оправдывается, что пошел воевать, потому что на захваченных оккупантами территориях нет работы. Он также утверждает, что группировками боевиков на Донбассе управляют российские военные.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Вооруженные Силы Украины заложники
Источник: 24 Канал
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