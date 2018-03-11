Українські військові взяли в полон бойовика: у штабі АТО розповіли деталі
На окупованій території Луганщини українські військовослужбовці окремої механізованої бригади ЗСУ затримали бойовика незаконних збройних формувань під час його спроби пройти на підконтрольну Україні територію.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
Зазначається, що після неприцільного обстрілу ворогом українських позицій бойовик намагався пройти вглиб між спостережними постами.
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"Завдяки професійним та грамотним діям українських захисників його було взято в полон. При ньому виявлено зброю АК-74Н та військовий квиток на ім’я Солоіда Ігора Вікторовича, виданий російською окупаційною адміністрацією", – повідомили у штабі АТО.
На опублікованому відеозаписі бойовик виправдовується, що пішов воювати, бо на захоплених окупантами територіях немає роботи. Він також стверджує, що угрупованнями бойовиків на Донбасі керують російські військові.
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