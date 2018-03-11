Окупанти відпрацьовують ведення бойових дій в умовах міста, – ІС
За оперативними даними групи "Інформаційне спротив", в частинах і підрозділах так званих 1 та 2 АК оперативного угруповання російських окупаційних військ на військових полігонах тривають навчання.
Так, на полігонах "Центральний", "Славний" та "Ударний" продовжують вживатися заходи, спрямовані на відпрацювання питань організації взаємодії при діях у складі розвідувально-вогневого контуру із застосуванням БПЛА, пише "ІС".
Читайте також: Бойовики на Донбасі перекидають військову техніку на нові позиції під прикриттям перемир'я
У той же час на полігоні "Приморський" відпрацьовуються заходи, спрямовані на відпрацювання ведення бойових дій в місті та організації блокпостів.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Великобританія готова офіційно звинуватити Росію в отруєнні розвідника Скрипаля, – The Timesсьогодні , 09:32
-
Путін розповів, як віддав наказ збити пасажирський літак з України у 2014 роцісьогодні , 08:39
-
Головні новини 11 березня: друге золото на Паралімпіаді, активісти приїхали до Аваковасьогодні , 08:00
Коментарі