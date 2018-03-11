Окупанти відпрацьовують ведення бойових дій в умовах міста, – ІС

За оперативними даними групи "Інформаційне спротив", в частинах і підрозділах так званих 1 та 2 АК оперативного угруповання російських окупаційних військ на військових полігонах тривають навчання.

Так, на полігонах "Центральний", "Славний" та "Ударний" продовжують вживатися заходи, спрямовані на відпрацювання питань організації взаємодії при діях у складі розвідувально-вогневого контуру із застосуванням БПЛА, пише "ІС".

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У той же час на полігоні "Приморський" відпрацьовуються заходи, спрямовані на відпрацювання ведення бойових дій в місті та організації блокпостів.