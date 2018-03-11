Бойовики на Донбасі перекидають військову техніку на нові позиції під прикриттям перемир'я

Використовуючи "режим всеохоплюючого перемир'я", якого всі сторони війни на Донбасі мали б дотримуватися з півночі 5 березня, бойовики приховано зосереджують військову техніку та озброєння на тимчасово непідконтрольній території України.

Про це заявили в Українській стороні СЦКК. Як приклад українські військові навели дані ОБСЄ, де вказано про виявлення 15 одиниць буксируваної артилерії різного калібру у районі населеного пункту Бугаївка Луганської області.

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Окрім того, бойовики укріплюють та облаштовують нові фортифікаційні спорудження на лінії зіткнення. Так, нещодавно виявлено обладнані бойовиками позиції протяжністю близько 150 метрів на південний захід від населеного пункту Зайцеве, фортифікаційні укріплення протяжністю близько 400 метрів, що проходять поблизу залізничного полотна на північ від населеного пункту Горлівка, та північніше населеного пункту Докучаєвськ.

Також, за попередньою інформацією, поруч із залізничною станцією у Дебальцево було виявлено 2 одиниці САУ.

В Українські стороні СЦКК нагадують, що російські найманці активізують обстріли українських військових та мирне населення одразу по прибутті так званого "гумконвою" з РФ.

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