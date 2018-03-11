Боевики на Донбассе перебрасывают военную технику на новые позиции под прикрытием перемирия

Используя "режим всеобъемлющего перемирия", которого все стороны войны в Донбассе должны соблюдать с полуночи 5 марта, боевики скрыто сосредотачивают военную технику и вооружение на временно неподконтрольной территории Украины.

Об этом заявили в Украинской стороне СЦКК. В качестве примера украинские военные привели данные ОБСЕ, где указано об обнаружении 15 единиц буксируемой артиллерии различного калибра в районе населенного пункта Бугаевка Луганской области.

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Кроме того, боевики укрепляют и обустраивают новые фортификационные сооружения на линии соприкосновения. Так, недавно обнаружено оборудованы боевиками позиции протяженностью около 150 метров юго-западнее населенного пункта Зайцево, фортификационные укрепления протяженностью около 400 метров, проходящих вблизи железнодорожного полотна к северу от населенного пункта Горловка, и севернее населенного пункта Докучаевск.

Также, по предварительной информации, рядом с железнодорожной станцией в Дебальцево было обнаружено 2 единицы САУ.

В украинском стороне СЦКК напоминают, что российские наемники активизируют обстрелы украинских военных и мирное население сразу по прибытии так называемого "гумконвоя" с РФ.

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