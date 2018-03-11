Оккупанты отрабатывают ведение боевых действий в условиях города, – ИС
По оперативным данным группы "Информационное сопротивление", в частях и подразделениях 1 и 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск на военных полигонах продолжаются учения.
Так, на полигонах "Центральный", "Славный" и "Ударный" продолжают проводиться мероприятия, направленные на отработку вопросов организации взаимодействия при действиях в составе разведывательно-огневого контура с применением БПЛА, пишеи "ИС".
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В то же время на полигоне "Приморский" отрабатываются мероприятия, направленные на отработку вопросов ведения боевых действий в городе и организации блокпостов.
Источник: 24 Канал
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