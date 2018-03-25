Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел на оккупированной части Донбасса: детали
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ были обстреляны на оккупированной части Донбасса.
Инцидент произошел еще 23 марта, говорится в отчете, который появился на официальном сайте организации.
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Обстрел вблизи места пребывания наблюдателей ОБСЕ произошел в населенном пункте Пикуза, что на оккупированной части Волновахского района Донецкой области.
Огонь открыли из стрелкового оружия.
Наблюдатели в течение 6 минут слышали звуки многочисленных перекрестных выстрелов, которые, по их оценке, проводились из не менее 10 автоматов.
Кроме этого, патрульные ОБСЕ слышали звуки попадания, по оценке, двух пуль, которые срикошетили в 5-10 метрах к северу от их позиции. После этого наблюдатели были вынуждены немедленно покинуть этот район.
Всего в ОБСЕ констатируют увеличение количества нарушений режима прекращения огня на территории Донецкой области и одновременно уменьшение – на территории Луганской.
Напомним, мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе продлили до 31 марта 2019 года.