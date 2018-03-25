20:37
25 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-4°C
3°C -14°C
  • понедельник
    4°C -6°C
  • вторник
    5°C -3°C
  • среда
    0°C -7°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НОВОСТИ РОССИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Веселая жизнь россиян. Собчак получила от Навального
Вєсті Кремля
22:10, 24 марта
Вести.UA. Жир. Дежавю Савченко. Сюрприз Тимошенко с того света.
Вєсті.UA
18:37, 24 марта
Как российские инвесторы воруют
ЦРУ
23:20, 22 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Магия виниловых пластинок
Згадати все
01:27, 23 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НОВОСТИ РОССИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел на оккупированной части Донбасса: детали

213 Читати новину українською
Наблюдателей ОБСЕ обстреляли в Донецкой области
Наблюдателей ОБСЕ обстреляли в Донецкой области / Getty images

Представители мониторинговой миссии ОБСЕ были обстреляны на оккупированной части Донбасса.

Инцидент произошел еще 23 марта, говорится в отчете, который появился на официальном сайте организации.

Читайте также: В ОБСЕ рассказали детали вооруженного столкновения между боевиками в Донецке, где погибла киевлянка

Обстрел вблизи места пребывания наблюдателей ОБСЕ произошел в населенном пункте Пикуза, что на оккупированной части Волновахского района Донецкой области.

Огонь открыли из стрелкового оружия.

Наблюдатели в течение 6 минут слышали звуки многочисленных перекрестных выстрелов, которые, по их оценке, проводились из не менее 10 автоматов.

Кроме этого, патрульные ОБСЕ слышали звуки попадания, по оценке, двух пуль, которые срикошетили в 5-10 метрах к северу от их позиции. После этого наблюдатели были вынуждены немедленно покинуть этот район.

Всего в ОБСЕ констатируют увеличение количества нарушений режима прекращения огня на территории Донецкой области и одновременно уменьшение – на территории Луганской.

Напомним, мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе продлили до 31 марта 2019 года.

Теги: Новости Украины Новости Донецка Война на Донбассе ОБСЕ
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук