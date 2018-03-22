12:16
22 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-1°C
0°C -11°C
  • п'ятниця
    1°C -13°C
  • субота
    1°C -15°C
  • неділя
    2°C -8°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля.
Вєсті Кремля
23:59, 21 березня
Вєсті.UA. Бандити у Верховній Раді. Сюрприз Каддафі для Тимошенко
Вєсті.UA
20:48, 21 березня
Як одесити мріяли про мерію майбутнього, а отримали мера під підозрою
ЦРУ
09:38, 21 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Колгоспи: агробізнес по-радянськи
Згадати все
21:21, 19 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Мандат місії ОБСЄ в Україні продовжений

15 Читать новость на русском
ОБСЄ
ОБСЄ / фото із соцмереж

До 31 березня 2019 року продовжено мандат Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ).

Про це повідомляє прес-служба постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні в Twitter.

"Мандат СММ ОБСЄ продовжено до 31 березня 2019 року. Делегація України виголосила свою інтерпретуючу заяву, в якій наголосила, що СММ повинна мати повний і безперешкодний доступ до всієї території України включаючи Крим і Севастополь. Всі держави ЄС, США і Канада підтримали", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляє РБК Україна 8 лютого міністр закордонних справ України Павло Клімкін направив до діючого голови ОБСЄ, міністра закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Анджеліно Альфано запит Кабінету міністрів України про продовження мандата СММ ОБСЄ на 2019 рік.

Теги: Новини України ОБСЄ Війна на Донбасі Миротворчий контингент
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Надія Савченко та її зоряний час в українській політиці
сьогодні, 12:00 Надія Савченко та її зоряний час в українській політиці
Блог Соцмережі 280
У чому звинувачують Савченко: держпереворот у деталях
сьогодні, 10:01 У чому звинувачують Савченко: держпереворот у деталях
Соломія Ніколайчук 1486
Парасюк відмовився проходити через металошукач і силою прорвався у Верховну Раду: відео
сьогодні, 11:48 Парасюк відмовився проходити через металошукач і силою прорвався у Верховну Раду: відео
2572
Назар Холодницький підтвердив, що знайшов у себе в кабінеті
сьогодні, 11:43 Назар Холодницький підтвердив, що знайшов у себе в кабінеті "жучок"
1119
Як позбутися
сьогодні, 08:41 Як позбутися "радянщини" в містобудуванні: ТОП-5 змін, які чекають Україну
Лев Парцхаладзе 1035
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук