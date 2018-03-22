Мандат місії ОБСЄ в Україні продовжений

До 31 березня 2019 року продовжено мандат Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ).

Про це повідомляє прес-служба постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні в Twitter.

"Мандат СММ ОБСЄ продовжено до 31 березня 2019 року. Делегація України виголосила свою інтерпретуючу заяву, в якій наголосила, що СММ повинна мати повний і безперешкодний доступ до всієї території України включаючи Крим і Севастополь. Всі держави ЄС, США і Канада підтримали", – йдеться у повідомленні.

Мандат СММ ОБСЄ продовжено до 31 березня 2019 року. Делегація України виголосила свою інтерпретуючу заяву, в якій наголосила, що СММ повинна мати повний і безперешкодний доступ до всієї території України включаючи Крим і Севастополь. Всі держави ЄС, США і Канада підтримали — UKR Mission to OSCE & UN in Vienna (@UKRinOSCE) 22 березня 2018 р.

Як повідомляє РБК Україна 8 лютого міністр закордонних справ України Павло Клімкін направив до діючого голови ОБСЄ, міністра закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Анджеліно Альфано запит Кабінету міністрів України про продовження мандата СММ ОБСЄ на 2019 рік.