Все предыдущие рекомендации по ограничениям пребывания на улице были отменены. Об этом говорится в сообщении Киевского городского совета.
Смотрите также Почему загрязняющие вещества в Киеве быстро не рассеиваются
Какое качество воздуха в Киеве
По состоянию на 21:00 20 сентября качество воздуха в Киеве нормализовалось. В городе наблюдается низкий уровень загрязненности, все предыдущие рекомендации по ограничениям пребывания на улице отменяются, – говорится в сообщении,
– говорится в сообщении Киевского городского совета.
Как определить уровень загрязнения воздуха / Фото Киевского городского совета
Уровень загрязнения на правом берегу:
- На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу улица Туровская, 28 общий индекс качества воздуха* – 26 (низкий уровень загрязненности).
На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу улица Щусева, 20 общий индекс качества воздуха – 34 (низкий уровень загрязненности).
На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу проспект Европейского Союза, 64-Г общий индекс качества воздуха – 35 (низкий уровень загрязненности).
На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу проспект Берестейский, 97 общий индекс качества воздуха – 49 (низкий уровень загрязненности).
На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу улица Китаевская, 22 общий индекс качества воздуха – 34 (низкий уровень загрязненности).
Уровень загрязнения на левом берегу:
На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу: улица Харьковское шоссе, 7/1 общий индекс качества воздуха – 40 (низкий уровень загрязненности).
На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу улица Архитектора Вербицкого, 26 общий индекс качества воздуха – 71 (средний уровень загрязненности).