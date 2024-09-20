Все предыдущие рекомендации по ограничениям пребывания на улице были отменены. Об этом говорится в сообщении Киевского городского совета.

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Какое качество воздуха в Киеве

По состоянию на 21:00 20 сентября качество воздуха в Киеве нормализовалось. В городе наблюдается низкий уровень загрязненности, все предыдущие рекомендации по ограничениям пребывания на улице отменяются, – говорится в сообщении,

– говорится в сообщении Киевского городского совета.

Как определить уровень загрязнения воздуха / Фото Киевского городского совета

Уровень загрязнения на правом берегу:

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу улица Туровская, 28 общий индекс качества воздуха* – 26 (низкий уровень загрязненности).

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу улица Щусева, 20 общий индекс качества воздуха – 34 (низкий уровень загрязненности).

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу проспект Европейского Союза, 64-Г общий индекс качества воздуха – 35 (низкий уровень загрязненности).

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу проспект Берестейский, 97 общий индекс качества воздуха – 49 (низкий уровень загрязненности).

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу улица Китаевская, 22 общий индекс качества воздуха – 34 (низкий уровень загрязненности).

Уровень загрязнения на левом берегу: