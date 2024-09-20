Всі попередні рекомендації щодо обмежень перебування на вулиці було скасовано. Про це мовиться у повідомлені Київської міської ради.

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Яка якість повітря у Києві

Станом на 21:00 20 вересня якість повітря в Києві нормалізувалася. У місті спостерігається низький рівень забрудненості, всі попередні рекомендації щодо обмежень перебування на вулиці скасовуються, – мовиться у повідомлені,

– мовиться у повідомленні Київської міської ради.

Як визначити рівень забруднення повітря / Фото Київської міської ради

Рівень забруднення на правому березі:

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вулиця Турівська, 28 загальний індекс якості повітря* – 26 (низький рівень забрудненості).

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вулиця Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 34 (низький рівень забрудненості).

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря – 35 (низький рівень забрудненості).

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 49 (низький рівень забрудненості).

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вулиця Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 34 (низький рівень забрудненості).

Рівень забруднення на лівому березі: