Про це на брифінгу розповів Олександр Возний – директор департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, передає 24 Канал.
Дивіться також Чи погіршився радіаційний фон у Києві на тлі задимлення
Забруднення повітря у Києві
Возний зауважив, що йдеться про підвищення концентрації зважених частинок пилу, які є продуктами горіння. Причиною погіршення якості атмосферного повітря стали пожежі в екосистемах Київській, Чернігівській і Сумській області.
Переважно це пожежа на торф'яниках, але, на жаль, також спалахнули пожежі в лісах. Окрім того, на стан повітря впливає вітер.
Фактично відсутність вітру не дає можливість забруднюючим речовинам швидко розсіюватися,
– підкреслив Олександр Возний.
Зауважимо, в Укргідрометцентрі наголосили, що це не метеорологічне явище і тривалість його існування визначатиметься тим, як довго існуватиме джерело диму.