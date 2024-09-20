Про це на брифінгу розповів Олександр Возний – директор департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, передає 24 Канал.

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Забруднення повітря у Києві

Возний зауважив, що йдеться про підвищення концентрації зважених частинок пилу, які є продуктами горіння. Причиною погіршення якості атмосферного повітря стали пожежі в екосистемах Київській, Чернігівській і Сумській області.

Переважно це пожежа на торф'яниках, але, на жаль, також спалахнули пожежі в лісах. Окрім того, на стан повітря впливає вітер.

Фактично відсутність вітру не дає можливість забруднюючим речовинам швидко розсіюватися,

– підкреслив Олександр Возний.

Зауважимо, в Укргідрометцентрі наголосили, що це не метеорологічне явище і тривалість його існування визначатиметься тим, як довго існуватиме джерело диму.