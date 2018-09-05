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Смоленская катастрофа: Россия ответила Польше на обвинения в подделке "черных ящиков"

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В России назвали инсинуацией заявления Польши о подделке "черных ящиков" с Ту-154М
В России назвали инсинуацией заявления Польши о подделке "черных ящиков" с Ту-154М / Фото из открытых источников

В российском следственном комитете назвали инсинуацией обвинения в подмене "черных ящиков" самолета президента Польши Леха Качиньского, разбившегося под Смоленском.

Об этом заявила представитель следственного комитета России Светлана Петренко, передает ТАСС.

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Так, она отреагировала на информацию о возможной замене Россией "черных ящиков" самолета Ту-154М, о чем недавно заявил глава польской подкомиссии по расследованию причин катастрофы Антоний Мацаревич.

Такая информация воспринимается исключительно как ничем не подкрепленная инсинуация и попытка дестабилизировать нормальный рабочий процесс представителей двух ведомств,
– отметила она.

Российская сторона отмечает, что работы по раскрытию и копированию информации из штатных самописцев проводились с участием авиационных специалистов из Польши.

"Поэтому заявления о любой подмене или подделке "черных ящиков" российской стороной полностью безосновательны и основаны на фантазиях, а не на фактах", – отметила Петренко.

Напомним, председатель подкомиссии по расследованию Смоленской авиакатастрофы Антоний Мацеревич заявил, что Россия подделала бортовые самописцы с самолета Ту-154М. По его словам, российская сторона зарегистрировала в протоколе обнаруженные четыре "черные ящики". Однако в Ту-154М их нет.

Что такое Смоленская катастрофа?
10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорт вблизи российского города Смоленск разбился самолет Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту. В катастрофе погибло 96 человек – Лех Качиньский, ряд высших должностных лиц страны, общественных деятелей, представителей духовенства и члены экипажа. Смоленская катастрофа стала второй катастрофой в истории польской авиации по количеству жертв и самой масштабной катастрофой в истории воздушных сил Польши.

Теги: Катастрофа Жертвы Расследования авиация Новости Польши Новости России
Источник: 24 Канал
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