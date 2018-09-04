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Смоленская катастрофа: в Польше обвинили Россию в подделке черных ящиков

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Польша обвиняет Россию в подделке "черных ящиков" Ту-154М
Польша обвиняет Россию в подделке "черных ящиков" Ту-154М / Фото из открытых источников

Международная организация гражданской авиации должна принять меры, которые заставят Россию выполнить необходимые процедуры при расследовании Смоленской катастрофы.

Об этом заявил председатель подкомиссии по расследованию Смоленской авиакатастрофы Антоний Мацеревич, сообщает "Польское радио".

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Работы постоянно продолжаются, мы завершаем реконструкцию обломков, сделанных на основании фотографий,
– сообщил он.

Кроме того, по словам экс-министра национальной обороны Польши, Национальный авиационный научно-исследовательский институт в США работает над воссозданием хода событий.

Мацеревич высказал мнение, что Россия подделала бортовые самописцы самолета Ту-154М. По его словам, российская сторона зарегистрировала в протоколе обнаруженные четыре "черные ящики". Однако в Ту-154М их нет.

"Существует предположение о том, что "черные ящики" были подделаны. Наличие двух пар подобных, но отличающихся "черных ящиков", наводит на мысль, что речь идет о подделке", – подчеркнул он.

Председатель подкомиссии отметил, что Международная организация гражданской авиации должна вмешаться в расследование, если россияне не согласны с этим.

Напомним, 3 сентября на аэродроме "Северный" в Смоленске польские эксперты с российскими представителями начали совместный осмотр обломков разбитого самолета Ту-154М экс-президента Польши Леха Качиньского.

Что такое Смоленская катастрофа?
10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорт вблизи российского города Смоленск разбился самолет Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту. В катастрофе погибло 96 человек – Лех Качиньский, ряд высших должностных лиц страны, общественных деятелей, представителей духовенства и члены экипажа. Смоленская катастрофа стала второй катастрофой в истории польской авиации по количеству жертв и самой масштабной катастрофой в истории воздушных сил Польши.

Теги: Новости политики Новости России Расследования Новости Польши Катастрофа авиация Жертвы
Источник: 24 Канал
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