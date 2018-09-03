Смоленская катастрофа: польские эксперты начали осмотр обломков самолета Качиньского

На аэродроме "Северный" в Смоленске польские эксперты с российскими представителями начали совместный осмотр обломков разбитого самолета Ту-154М экс-президента Польши Леха Качиньского.

Об этом сообщает издание Onet.pl.

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Так, 3 сентября утром 10 польских экспертов посетили по этому поводу отделение следственного комитета России в Смоленске.

В польскую группу экспертов входят пять прокуроров и несколько техников-криминалистов. Представители Польши на месте будут изучать обломки разбитого самолета до 7 сентября.

Польские СМИ отмечают, что поляки будут только следить за действиями, которые будут выполнять российские специалисты.

Выезд польских экспертов происходит по согласованию с российской стороной. В конце августа Следственный комитет РФ удовлетворил запрос польской стороны о проведении в присутствии польских представителей дополнительного осмотра вещественных доказательств – агрегатов, подсистем и конструктивных элементов Ту-154М.

Напомним, в июле Россия отказалась предоставить возможность Польши провести реконструкцию самолета Ту-154М.



Что произошло под Смоленском?

10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорт вблизи российского города Смоленск разбился самолет Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту. В катастрофе погибло 96 человек – Лех Качиньский, ряд высших должностных лиц страны, общественных деятелей, представителей духовенства и члены экипажа. Смоленская катастрофа стала второй катастрофой в истории польской авиации по количеству жертв и самой масштабной катастрофой в истории воздушных сил Польши.